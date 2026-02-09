ReoNa¡¢¸Î¶¿¡¦±âÈþÂçÅç¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤òÄÖ¤Ã¤¿¿·¶Ê¡Ö·ë¡¹¤Î±´¡×¤òÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¡ª¥Æ¥£¥¶ー±ÇÁü¸ø³«
ReoNa¤¬¡¢¸Î¶¿¡¦±âÈþÂçÅç¤Ç¤Î¼«¿È½é¤Î³®Àû¥Õ¥êー¥é¥¤¥Ö¡ØReoNa Free Live 2026 in ±âÈþÂçÅç ¡È¥·¥Þ¥æ¥¤¤¢¤Þ¤ß¡É¡Ù³«ºÅÆü¤Î3·î7Æü¤Ë¡¢¿·¶Ê¡Ö·ë¡¹¤Î±´¡×¡ÊÆÉ¤ß¡§¤æ¤¤¤æ¤¤¤Î¤¦¤¿¡Ë¤òÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¢£¥¢¥Ë¥á¤ÈÀäË¾¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¿ReoNa¤¬¡¢¸Î¶¿¡¦±âÈþ¤Ë´ó¤êÅº¤¦
2·î8Æü¤Ë±âÈþ¤òË¬¤ì¤¿ReoNa¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤Î¥é¥¸¥ª¶É¤¢¤Þ¤ß¥¨¥Õ¥¨¥à¤ËÀ¸½Ð±é¤·¡¢³Ú¶Ê¤Î¥ª¥ó¥¨¥¢¤È¤È¤â¤Ë¿·¶Ê¥ê¥êー¥¹¤òÈ¯É½¡£
¡Ö·ë¡¹¤Î±´¡×¤Î¡È·ë¡¹¡É¤Ï¡¢±âÈþÂçÅç¤Î¡È·ë¡Ê¤æ¤¤¡Ë¤ÎÀº¿À¡É¤«¤é¡£²Î»ì¤Î°ìÀá¤Ç¡Ô¤èー¤ê¤èー¤ê¡Õ¡Ô¥È¥¦¥È¥¬¥Ê¥·¡Õ¤Ê¤É±âÈþ¤ÎÅç¸ý¡ÊÊý¸À¡Ë¤¬±´¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¢¥Ë¥á¤ÈÀäË¾¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¿ReoNa¤¬¸Î¶¿¡¦±âÈþ¤Ë´ó¤êÅº¤¦¡£
¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿¡¢ÇÛ¿®¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤â¸ø³«¡£¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤Ï¡¢±âÈþºß½»¤ÎReoNa¤Î½ÇÊì¤Î±âÈþÅÁÅý¹©·Ý¡ÈÂçÅçÄÝ¡É¤ò»£±Æ¤·¤¿¤â¤Î¡£¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¡¦±âÈþ¤Î³¤¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥ì¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë¤Ï±âÈþÂçÅç½Ð¿È¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¾ë Æî³¤¡Ê¤¤º¤ ¤ß¤Ê¤ß¡Ë¤¬±âÈþ»°Ì£Àþ¤È¥Á¥Â¥ó¤Î±éÁÕ¤Ç»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¸½ºß¡¢¡Ö·ë¡¹¤Î±´¡×¤Î¥Æ¥£¥¶ー±ÇÁü¤¬¸ø³«Ãæ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢³Ú¶Ê¤ÎÇÛ¿®¤ËÀè¶î¤±¡¢»öÁ°ÅÐÏ¿¤ò¤¹¤ë¤È¡Ö·ë¡¹¤Î±´¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÂÔ¤Á¼õ¤±²èÁü¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ëPre-Add / Pre-Save¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¡£¤³¤Á¤é¤â¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤è¤¦¡£
2026.03.07 ON SALE
DIGITAL SINGLE¡Ö·ë¡¹¤Î±´¡×
