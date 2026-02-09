ÆüËÜ¤È¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ë°ã¤¦¡ÖÏ·¸å¤Î²á¤´¤·Êý¡×¡£²ð¸î¤Ï»Ò¤É¤â¤ËÍê¤é¤º¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤ÎÊë¤é¤·¤òÁªÂò
ÄêÇ¯Âà¿¦¤ä»Ò¤É¤â¤ÎÆÈÎ©¤¬»ëÌî¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿50Âå¡£¸½Ìò¤ò½ª¤¨¤¿Ï·¸å¤ÎÊë¤é¤·¤ËÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡Ö¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í¤ÏÏ·¸å¤ò»Ò¤É¤â¤ËÍê¤é¤º¡¢Ç¯¤ò¤È¤Ã¤¿º£¤Î¼«Ê¬¤Ë¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤Êë¤é¤·¤Ø¤ÈÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹Ê¸²½¸¦µæ¼Ô¤ÇËÝÌõ²È¤Î¥Ú¥ì¿®»Ò¤µ¤ó¡£¥Ú¥ì¿®»Ò¤µ¤ó¤¬¸«¤¿¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÏ·¸å¤È¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÊ¹¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ï·¸å¤ËÂÐ¤¹¤ë¸ÇÄê´ÑÇ°¤òÊ§¤¦¡Ö¥Õ¥é¥ó¥¹Åª»×¹Í¡×
ÀèÆü¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÎÍ§Ã£¤Ë¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤¤¤¤¤ï¤Í¡¢»Ò¤É¤â¤¬3¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤é¡£Ï·¸å¤Ï¤À¤ì¤«¤¬ÌÌÅÝ¸«¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ï¤Í¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤ÏÏ·¸å¤ÎÌÌÅÝ¤ò»Ò¤É¤â¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¾¯¤·¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û70Âå¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¤Î¥¢¥Ñ¥ë¥È¥Þ¥ó
Èà½÷¤ÏÂ³¤±¤Þ¤¹¡£¡Ö»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤Ê¤¤¤È²È¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤«¹Í¤¨¤Ê¤¯¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤·¡¢¤¤¤í¤¤¤íÂçÊÑ¤è¡×¤È¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î²È¤Î¤³¤È¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç·è¤á¤ë¤â¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢»Ò¤É¤â¤Î²È¤Ç¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
Ï·¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¹Í¤¨Êý¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í¤ÇÏ·¸å¤Ï»Ò¤É¤â¤¬¤É¤¦¤Ë¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ëº£¤Þ¤Ç²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¿¤á¤«»ä¤â¤½¤¦¤¤¤¦»×¹Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
70Âå¤Ç°ú¤Ã±Û¤·¡Ö¾®¤µ¤ÊÊë¤é¤·¡×¤Ë¥·¥Õ¥È
¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í¤ÎÍ§¿Í¤Ï¡¢¸½Ìò¤òÂà¤¤¤¿¸å¡¢¤·¤Ð¤é¤¯»Å»ö¤ËÊØÍø¤À¤Ã¤¿Ãæ¿´³¹¤Î19À¤µª¤Î¹ëÔú¡Ê¤´¤¦¤·¤ã¡Ë¤Ê¥¢¥Ñ¥ë¥È¥Þ¥ó¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¢¤È¡¢70Âå¤Ë¤½¤Î¥·¥Ã¥¯¤Ê¥¢¥Ñ¥ë¥È¥Þ¥ó¤òÇä¤ê¤Ë½Ð¤·¡¢ÈË²Ú³¹¤«¤éÎ¥¤ì¤¿¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤Ä¤¤Ç´ÉÍýÂÎÀ©¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥Ñ¥ë¥È¥Þ¥ó¤Ë°Ü¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Èà½÷¤Î¤Ò¤È¤êÂ©»Ò¤Ï¥Ñ¥ê¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Èà¤Î¤È¤³¤í¤Ë¿È¤ò´ó¤»¤ë¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤ÏÈà½÷¤Ë¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤ÎÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍ§Ã£¤Î¤¤¤ë³¹¤Çº£¤Î¼«Ê¬¤Ë¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤Êë¤é¤·¤Ë¥·¥Õ¥È¤¹¤ë¤³¤È¤òµá¤á¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ò¤È¤Ä¤À¤±»Ò¤É¤â¤Î¤¿¤á¤ËÎ±°Õ¤·¤¿¤³¤È¡¢¤½¤ì¤Ï¥Ñ¥ê¤«¤éÅÅ¼Ö¤ÇË¬¤Í¤Æ¤¯¤ëÂ©»Ò¤¬Íè¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¡¢±Ø¶á¤ÎÊª·ï¤Ë¤·¤¿¤³¤È¡£
¤È¤Ë¤«¤¯¡¢¥Ñ¥ê¤ÎÂ©»Ò¤ÎÀ¸³è¤È¼«Ê¬¤ÎÃÏÊý¤ÎÀ¸³è¤òÊ¬¤±¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
°ì½ï¤ËÊë¤é¤µ¤º¤È¤â»Ù¤¨¹ç¤¨¤ë²ÈÂ²¤Î´Ø·¸
ÍÌ¾¤Ê½÷Í¥¤µ¤ó¤¬²ð¸î¤Î¤¿¤á¤Ë°ìÀþ¤òÂà¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬ËÜÅö¤Ë²á¹ó¤Ê»þ´Ö¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ÈÆ±¾ð¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢²ð¸î¤ò¸«¿ø¤¨¤ÆÆóÀ¤ÂÓ½»Âð¤Ë½»¤à¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬ÈþÃÌ¤È¤·¤Æ¸ì¤é¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²ÈÂ²¤ò¸«¼Î¤Æ¤Ê¤¤¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç²È¤ÇÌÌÅÝ¤ò¸«¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏËÜÅö¤ËÆ¬¤Î²¼¤¬¤ë·èÃÇ¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤âÆ±»þ¤Ë¤½¤Î·èÃÇ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¬¼«Î©¤·¤¿¤¢¤È¤Î¡¢¤Þ¤ÀÏ·¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¼«Ê¬¤Î¸µµ¤¤Ê50Âå¤«¤é¤ÎÆü¡¹¤òÊû¤²¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤«¡©¡¡¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤¬¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤ÈÆ¬¤Ë¤è¤®¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í¤Ï»Ò¤É¤â¤ËÍê¤ë¤È¤¤¤¦¥Á¥ç¥¤¥¹¤¬¤â¤È¤â¤È¤Ê¤¯¡¢18ºÐ¤Ç²È¤ò½Ð¤Æ¹Ô¤Ã¤¿»Ò¤É¤â¤Ï¼«Ê¬¤ÎÂ¤ÇÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£¤ª¸ß¤¤Âº½Å¤·¤ÆÂç¿Í¤Îµ÷Î¥´¶¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¤·¤ç¤Ã¤Á¤å¤¦¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤ë¡©¡×¡Ö¸µµ¤¡©¡×¤ÈÏ¢Íí¤ò¼è¤ê¹ç¤¤¡¢Ä¹¤¤µÙ¤ß¤Ë¤Ï²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¡£°ì½ï¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤âµ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡¢¤½¤ì¤¬²ÈÂ²¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¤³¤¦¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¡×¤ò¼è¤êÊ§¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤ò¹Í¤¨¤ë
¡ÖÏ·¸å¤Ï»Ò¤É¤â¤¬¿Æ¤ÎÌÌÅÝ¤ò¸«¤ë¤â¤Î¡¢»Ò¤É¤â¤ËÌÌÅÝ¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤¦¤â¤Î¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¸ÇÄê´ÑÇ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¼Ò²ñ¤â¤¢¤ë¤ÈÃÎ¤ë¤³¤È¤Çµ¤»ý¤Á¤¬¥é¥¯¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¼«Ê¬¤¬¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¿Í¤Î¹¬¤»¤òÂº½Å¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤â¤¢¤ë¤È¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£