´ØºÚ¡¹Ì¦¤¬ÀèÈ¯µ¯ÍÑ¤â¥Ö¥¹¥È¡¦¥¢¥ë¥·ー¥Ä¥£¥ª¤Ï¥Õ¥£¥ì¥ó¥Ä¥§¤ËÇÔÀï¡Ú¥»¥ê¥¨A½÷»Ò¡Û
¡¡9Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë¥»¥ê¥¨A½÷»Ò¤ÎÂè23Àá¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢´ØºÚ¡¹Ì¦¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥Ö¥¹¥È¡¦¥¢¥ë¥·ー¥Ä¥£¥ª¤Ï¥Õ¥£¥ì¥ó¥Ä¥§¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç8¾¡14ÇÔ¤Ç7°Ì¤Î¥Ö¥¹¥È¡¦¥¢¥ë¥·ー¥Ä¥£¥ª¤Ï¡¢8¾¡14ÇÔ¤È¾¡Î¨¤ÇÊÂ¤Ö¥Õ¥£¥ì¥ó¥Ä¥§¤ò¥Ûー¥à¤Ë·Þ¤¨¤¿¡£Î¾¥Áー¥à¤Ï2025Ç¯11·î¤Ë¤âÂÐÀï¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎºÝ¤Ï¥¢¥¦¥§ー¤Ê¤¬¤é¥Ö¥¹¥È¡¦¥¢¥ë¥·ー¥Ä¥£¥ª¤¬¥¹¥È¥ìー¥È¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âè1¥»¥Ã¥È¡¢´Ø¤Ï¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£ÙÉ¹³¤·¤¿Æþ¤ê¤Ë¤Ê¤ëÃæ¡¢¥Ö¥¹¥È¡¦¥¢¥ë¥·ー¥Ä¥£¥ª¤Ï13-10¤ÈÁ°¤Ë½Ð¤ë¡£°ì»þ¡¢Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢µÕÅ¾¤òµö¤µ¤º¥êー¥É¤·Â³¤±¤¿¥Ö¥¹¥È¡¦¥¢¥ë¥·ー¥Ä¥£¥ª¡£25-22¤ÇÂè1¥»¥Ã¥È¤ò¼è¤ë¡£
¡¡Âè2¥»¥Ã¥È¤Ï½Ð¤À¤·¤«¤é¥Õ¥£¥ì¥ó¥Ä¥§¤¬Àè¹Ô¤¹¤ë¡£¤½¤Î¸å¤ÏÂç¤¤¯ÅÀº¹¤¬ÊÑÆ°¡£Áê¼ê¤ËºÇÂç5ÅÀ¤Î¥êー¥É¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿ÃæÈ×¤«¤é¡¢½ªÈ×¤Ë¤Ï¥Ö¥¹¥È¡¦¥¢¥ë¥·ー¥Ä¥£¥ª¤¬20-21¤Ç1ÅÀº¹¤Þ¤ÇµÍ¤á´ó¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¶¥¤êÉé¤±¤¿¥Ö¥¹¥È¡¦¥¢¥ë¥·ー¥Ä¥£¥ª¤ÏÂè2¥»¥Ã¥È¤òÍî¤È¤¹¡£
¡¡Â³¤¯Âè3¥»¥Ã¥È¤â½øÈ×¡¢Àª¤¤¤Î¿ê¤¨¤Ê¤¤¥Õ¥£¥ì¥ó¥Ä¥§¤¬¥êー¥É¤¹¤ë¡£¿©¤¤²¼¤¬¤ë¥Ö¥¹¥È¡¦¥¢¥ë¥·ー¥Ä¥£¥ª¤À¤¬¡¢¤³¤Î¥»¥Ã¥È¤â¤Ê¤«¤Ê¤«Á°¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡£22-25¤Ç¥»¥Ã¥È¤ò¼º¤¤¡¢¸å¤¬¤Ê¤¤¾õ¶·¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£
¡¡Âè4¥»¥Ã¥È¤ÎÆþ¤ê¤Ï°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤Ë¡£¤·¤«¤·¡¢10ÅÀ°Ê¹ß¤ËÏ¢Â³ÆÀÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¥Ö¥¹¥È¡¦¥¢¥ë¥·ー¥Ä¥£¥ª¤Ï12-16¤ÈÅÀº¹¤ò¹¤²¤é¤ì¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢Ç´¤ê¤ò¸«¤»¤ë¤âÎ®¤ì¤òÄÏ¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ö¥¹¥È¡¦¥¢¥ë¥·ー¥Ä¥£¥ª¤ÏÂè4¥»¥Ã¥È¤òÃ¥¤ï¤ì¡¢¥»¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È1-3¤ÇÉé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ö¥¹¥È¡¦¥¢¥ë¥·ー¥Ä¥£¥ª¤Ï¤³¤ÎÇÔÀï¤Ë¤è¤ê¡¢9°Ì¤Ë½ç°Ì¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Á´¥»¥Ã¥È¤Ç¥¹¥¿ー¥È¤«¤é½Ð¾ì¤·¤¿´Ø¤Ï¥È¥¹¤ò¾å¤²Â³¤±¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¢¥¿¥Ã¥¯¤Ç¤â2ÆÀÅÀ¤ò¤¢¤²¤¿¡£
¡¡¼¡Àï¡¢¥Ö¥¹¥È¡¦¥¢¥ë¥·ー¥Ä¥£¥ª¤Ï12Æü¡ÊÌÚ¡Ë4:00¤è¤ê¥Ú¥ëー¥¸¥ã¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£¥Ú¥ëー¥¸¥ã¤Ï¸½ºß¡¢4¾¡19ÇÔ¤ÇºÇ²¼°Ì¡£¥Ö¥¹¥È¡¦¥¢¥ë¥·ー¥Ä¥£¥ª¤È¤Ï2025Ç¯11·î¤ËÂÐÀï¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎºÝ¤Ï¥Ö¥¹¥È¡¦¥¢¥ë¥·ー¥Ä¥£¥ª¤¬¥»¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È3-1¤Ç¾¡Íø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£»î¹ç·ë²Ì
¥Ö¥¹¥È¡¦¥¢¥ë¥·ー¥Ä¥£¥ª 1-3 ¥Õ¥£¥ì¥ó¥Ä¥§
Âè1¥»¥Ã¥È 25-22
Âè2¥»¥Ã¥È 23-25
Âè3¥»¥Ã¥È 22-25
Âè4¥»¥Ã¥È 22-25