¡¡¿ÀÆàÀî¸©²£¿Ü²ì»Ô¤Ï£¹Æü¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó£²ÅÙÌÜ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶Î®¹Ô·ÙÊó¤òÈ¯Îá¤·¤¿¡£»ÔÊÝ·òÍ½ËÉ²Ý¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£±¥·¡¼¥º¥ó¤Ë£²ÅÙ¡¢·ÙÊó¥ì¥Ù¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤Î¤Ï¤³¤³£±£°Ç¯¤Ç½é¤á¤Æ¡£
¡¡Æ±²Ý¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÄêÅÀ´ÑÂ¬¤·¤Æ¤¤¤ë»ÔÆâ£¹°åÎÅµ¡´Ø¤Çº£·î£²¡Á£¸Æü¤Î£±°åÎÅµ¡´ØÅö¤¿¤ê¤Î´µ¼ÔÊó¹ð¿ô¤¬Æ±·ÙÊó¤Î´ð½àÃÍ¡Ê£³£°¿Í¡Ë¤ò¾å²ó¤ë£´£µ¡¦£·£¸¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡º£¥·¡¼¥º¥ó¤ÏºòÇ¯£±£±·î¤´¤í¤«¤é£Á·¿¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤¬Î®¹Ô¤·¡¢»Ô¤ÏÆ±£±£·Æü¤«¤éº£Ç¯£±·î£±£±Æü¤Þ¤ÇÆ±·ÙÊó¤òÈ¯Îá¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ºÇ¶á¤Ï£Â·¿¤Î´¶À÷¼Ô¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£