¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÃÄÂÎÀï¤¬8Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö9Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆüËÜ¤Ï2Âç²ñÏ¢Â³¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤Ï¤³¤ÎÆü¸á¸å6»þ50Ê¬¤«¤é¸ÞÎØÆÃÈÖ¤Ç¡¢·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿Ç®Àï¤òºÆÊüÁ÷¡£»ëÄ°¼Ô¤«¤é´¶Æ°¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºÇ½ªÆü¤Ï¥Ú¥¢¤Î¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¡¢½÷»Ò¤ÎºäËÜ²Ö¿¥¡¢ÃË»Ò¤Îº´Æ£½Ù¤ÈÆüËÜ¤ÎÌÌ¡¹¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÇ÷¿¿¤Î±éµ»¤òÈäÏª¡£ºÇ½ª¼ïÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë»þÅÀ¤ÇÊÆ¹ñ¤ÈÆ±ÅÀ¤È¤¤¤¦ÇòÇ®¤·¤¿Áè¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ºÇ¸å¤ÏÊÆ¹ñ¤¬¶â¥á¥À¥ë¡¢ÆüËÜ¤¬¶ä¥á¥À¥ë¤È·ë²Ì¤ÏÊ¬¤«¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÆüËÜ¤ÎÁáÄ«¤«¤éÎóÅç¤¬´¶Æ°¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡Ç®Àï¤«¤é¤ª¤è¤½È¾Æü¡£¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤Ï¸ÞÎØÆÃÈÖ¤ÇÃÄÂÎÀï¤òºÆÊüÁ÷¤·¤¿¡£
¡¡X¾å¤Ë¤Ï¡Ö¥Æ¥ìÅì¤Ç¤Îº£Æü¤Î¶¥µ»¤ä¤Ã¤Æ¤Æ¤Þ¤¿µã¤¤¤Æ¤ë¡×¡Ö¥Æ¥ìÅì¥Õ¥£¥®¥å¥¢ºÆÊüÁ÷¥µ¥ó¥¥å¡¼¡×¡ÖºòÆü¥Õ¥£¥®¥å¥¢ÃÄÂÎ¿²¤Á¤ã¤Ã¤¿¤«¤é¥Æ¥ìÅì¤Ç¸«¤Æ¤ë¤¬µã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡Ö¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼ÉôÊ¬¤â´Þ¤á¤ÆÎ®¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¥Æ¥ìÅì¤µ¤ó¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡ÖÄ«¤âµã¤¤¤¿¤Î¤Ë¤£¤£¤£¤£¤£¤£¤£¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡³ÆÁª¼ê¤Î±éµ»¤ä¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤òÊüÁ÷¤¹¤ëÃúÇ«¤Ê»Å»ö¤Ö¤ê¤Ë¹¥´¶¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
