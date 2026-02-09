NHK¸ÞÎØÃæ·Ñ¤ÇÏÃÂêÊ¨Æ¡¡²òÀâ½÷À¤¬ÊüÁ÷¤Ç¡Ö¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡ÈÆæ¡É¤ÎÀµÂÎ¤È¤Ï¡Ä2Æü¸å¤ËÈäÏª
¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ³«²ñ¼°¤ò²óÁÛ
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î³«²ñ¼°¤Ç¡¢NHKÃæ·Ñ¤ÎÊüÁ÷ÀÊ¥²¥¹¥È¤òÌ³¤á¤¿Ì¡²è²È¤Î¥ä¥Þ¥¶¥¥Þ¥ê»á¤¬Ãæ·Ñ¤Ç¤Ï¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡È¿¼·¡¤ê¡É²òÀâ¤ò¼«¿È¤ÎSNS¤ÇÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡6Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö7Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿³«²ñ¼°¡£±Ç²è²½¤â¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Æ¥ë¥Þ¥¨¡¦¥í¥Þ¥¨¡×¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥ä¥Þ¥¶¥»á¤Ï³«»ÏÁá¡¹¤«¤é¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢Ê¸²½¤Ø¤ÎÂ¤·Ø¤Î¿¼¤µ¤ò°ä´¸¤Ê¤¯È¯´ø¡£Áá¸ý¤Ç²òÀâ¤òÂ³¤±¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ë°µÅÝÅª¤Ê¾ðÊóÎÌ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£
¡¡¤À¤¬ÊäÂ¡¢¿¼·¡¤ê¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¤¢¤Ã¤¿¡£³«²ñ¼°¤«¤é2Æü¤¬·Ð²á¤·¤¿9Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÏ¢Åê¡£¡Ö³«Ëë¼°¤ÎÁª¼êÃÄÆþ¾ì¤Î²òÀâ¤Ç¤Ï¸ì¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡Ê¤É¤³¤Ç²èÌÌ¤¬ÀÚ¤êÂØ¤ï¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¸«·×¤é¤¦¤Î¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¡Ë¡×¤ÈÃæ·Ñ¤Ç¸ÀµÚ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ë¿¨¤ì¤Ä¤Ä¡¢¡È¿¼·¡¤ê¡É²òÀâ¤òÈäÏª¡£³«²ñ¼°¤Î²ñ¾ì¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿±²´¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤³¤¦ÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡Ö¤È¤³¤í¤Ç¡¢³«Ëë¼°¤Î²ñ¾ì¤Î±²´¬¤¤Ï²¿¤ò°ÕÌ£¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡£¤³¤ì¤ÏÃ±¤Ê¤ëÃê¾ÝÅª¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¸ÅÂå¥í¡¼¥Þ»þÂå¥ß¥é¥Î¤ÏMediolanum¡Ê¥á¥Ç¥£¥ª¥é¥Ì¥à¡¦Ê¿¸¶¤Î¿¿Ãæ¡Ë¤È¾Î¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¸å±ß¤òÉÁ¤¯¤è¤¦¤ËÈ¯Ã£¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡¢Í×¤¹¤ë¤Ë¥ß¥é¥Î¤Î³¹¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£Ãæ·Ñ¤Ç¤Ï²òÀâ¤¹¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬Ìµ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£°Ê¾å¡×¤È¥ß¥é¥Î¤Î³¹¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÎÉ¤¯Íý²ò½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤È¤Æ¤âÊ¬¤«¤ê°×¤¯¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤ÉÇ¼ÆÀ¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë