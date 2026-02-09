¡Ø»È¤¤Êý¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡©¡ÙÄÞ¤È¤®¤ò¤¹¤ëÇ¢ª¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÆÈÆÃ¤¹¤®¤ë¹ÔÆ°¤Ë¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤¬Â³½Ð¡ÖÆ¬¤Ë·ì¤¬¤Î¤Ü¤ê¤½¤¦£÷¡×¡ÖÁÛÁü¤È°ã¤Ã¤¿£÷¡×
º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢X¡ÊµìTwitter¡Ë¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡¢ÄÞ¤È¤®¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ç¤Á¤ã¤ó¤ÎÍÍ»Ò¡£¤¿¤À¡¢ÄÞ¤È¤®¤·¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍ½ÁÛ³°¤Ê¾õ¶·¤ÇÄÞ¤È¤®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Åê¹Æ¤ÏX¤Ë¤Æ¡¢1.3Ëü²ó°Ê¾åÉ½¼¨¤µ¤ì¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
ÄÞ¤È¤®¤Î»È¤¤Êý¡¢¤³¤ì¤Ç¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡©
º£²ó¡¢X¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥â¥Õ¥â¥ÕÇ¤Î¤¤Ê¤³¤â¤Á¡×¤µ¤ó¡£ÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ç¤Î¤ª¤â¤Á¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¹¡£
Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢ÄÞ¤ò¸¦¤¤¤Ç¤¤¤¿¤ª¤â¤Á¤Á¤ã¤ó¤Î»Ñ¤¬¡£ÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ï¤½¤Î¾õ¶·¡£¤Ê¤ó¤È¡¢¤ª¤â¤Á¤Á¤ã¤ó¡¢ÄÞ¤È¤®¥Ýー¥ë¤ÎÄº¾å¤ËÅÐ¤Ã¤Æ¤½¤Î¤Þ¤ÞÄÞ¤È¤®¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Æ¬¤ò²¼¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ÄÞ¤ò¥Ð¥ê¥Ð¥ê¡£¤É¤¦¸«¤Æ¤â¸¦¤®¤Ë¤¯¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ª¤â¤Á¤Á¤ã¤óËÜ¿Í¤Ï¤µ¤Û¤Éµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÌÏÍÍ¡£
Åê¹Æ¼ç¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤É¤¦¤ä¤é¤³¤ÎÄÞ¤È¤®¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¡¢¤ª¤â¤Á¤Á¤ã¤ó¤ÎÆÀ°Õµ»¤È¤Î¤³¤È¡£¤±¤Ã¤³¤¦ÉÑÈË¤Ë¹Ô¤¦¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤ª¤â¤Á¤Á¤ã¤ó¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â´ïÍÑ¤Ç¤¹¤Í¡£
¸ÄÀÅª¤ÊÄÞ¤È¤®¤Ë¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦XÌ±Â³½Ð
ÄÞ¤È¤®¥Ýー¥ë¤ÎÄº¾å¤ËÅÐ¤Ã¤Æ¤½¤Î¤Þ¤ÞÄÞ¤È¤®¤·¤Æ¤¤¤¿¤ª¤â¤Á¤Á¤ã¤ó¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤¿X¥æー¥¶ー¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«¤Î¿·µ»¡ªÎÉ¤¤¤â¤Î¸«¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¡×¡ÖÄÞ¸¦¤®¤ÎÄº¾å¤ËÅÐ¤Ã¤ÆÄÞ¸¦¤®¤¹¤ëÇ¤á¤Ã¤Á¤ãÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤³¤ì¤â°ì¤Ä¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤«¤â¡×¡ÖÁÛÁü¤È°ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö»¨µ»ÃÄ¥ì¥Ù¥ë¤Î¹âÆñÅÙµ»¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Â¿¤¯¤ÎÊý¤¬¡¢¤ª¤â¤Á¤Á¤ã¤ó¤ÎÆÃµ»¤Ë¶Ã¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¥â¥Õ¥â¥ÕÇ¤Î¤¤Ê¤³¤â¤Á¡×¤Ç¤Ï¡¢Ç¤Î¤ª¤â¤Á¤Á¤ã¤ó¡¢¤¤Ê¤³¤Á¤ã¤ó¡¢¤¢¤ó¤³¤Á¤ã¤ó¤È¤ÎÆø¤ä¤«¤Ç³Ú¤·¤½¤¦¤ÊÆü¾ï¤ÎÍÍ»Ò¤Ê¤É¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Õ¤â¤ÕÍ×ÁÇ¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÊÅê¹Æ¤Î¿ô¡¹¤Ï¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤ÇËË¤¬´Ë¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¼Ì¿¿¡¦Æ°²èÄó¶¡¡§X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¥â¥Õ¥â¥ÕÇ¤Î¤¤Ê¤³¤â¤Á¡×¤µ¤Þ
¼¹É®¡§ÂçÃÝ ¿¸Ê¿
ÊÔ½¸¡§¤Í¤³¤Á¤ã¤ó¥Û¥ó¥Ý¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤Þ¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£