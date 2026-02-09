子どもが喜びそうッッ♡【マクドナルド】の「新作ハッピーセット」がめちゃキュート！！

【マクドナルド】の新作「ハッピーセット®」では「クレヨンしんちゃん」のおもちゃがお目見え中。@ftn_picsレポーターHaruさんが「子どもが喜びそう」と語った、眺めているだけで癒されそうな可愛いアイテムが集まっています。今回は第2弾に続いて1月30日からの第3弾でも登場しているおもちゃをご紹介。ゲットできるラストチャンスをぜひお見逃しなく。

クルー姿のしんちゃんが乗った「おまたせ！ しんちゃんマックデリバリー」

マックデリバリーの車にしんちゃんが乗ったこちらのおもちゃ。レポーターHaruさんいわく「車を走らせるとしんちゃんが上下に動く」と、クスッと笑えるユニークな仕様がたまりません。しんちゃんがクルー姿になった、可愛いビジュアルもポイント。ディスプレイ棚に飾って楽しむグッズコレクションに加えるのも良さそうです。

店舗の中にはカードがズラリ！「マクドナルドでカードパーティだゾ！」

マックの店舗を模したケースに、カードが入ったこちらのおもちゃ。各カードはクレヨンしんちゃんに登場するキャラのイラストが描かれた、ポップで可愛らしいデザインです。レポーターHaruさんによると「14枚のカードで絵あわせゲームが楽しめる」とのこと。イラストはポーズも個性豊かで、遊びながら会話も弾むかも。ケースに収納しておけば紛失を防げそうです。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

