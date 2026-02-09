º´²ì¤Ç¤â¡È¹â»ÔÀûÉ÷¡É¡¡11Áª¤òÆ¨¤·¤¿¸¶¸ý»á¡Ö¿á¤ÃÈô¤ó¤À¡×º´²ì¤Ç¼«Ì±¤¬µÄÀÊ¤òÆÈÀê
8Æü¤ËÅê³«É¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿½°µÄ±¡Áªµó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£Á°²ó¤Þ¤Ç¡¢¸©Æâ¤Î2¤Ä¤ÎÁªµó¶è¤Î¤¤¤º¤ì¤â¡¢ÌîÅÞ¤¬Ï¢¾¡¤·¤Æ¤¤¿º´²ì¤Ç¡¢¡È¹â»ÔÀûÉ÷¡É¤¬¿á¤¹Ó¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º´²ì¤Ç¡¢¼«Ì±¤¬µÄÀÊ¤òÆÈÀê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º´²ì1¶è¤Ç¤Ï¡¢Á°²ó¤Þ¤Ç4²óÏ¢Â³¤ÇÈæÎãÉü³è¤Ë´Å¤ó¤¸¤Æ¤¤¿¼«Ì±¤ÎÁ°¿¦¡¦´äÅÄÏÂ¿Æ¤µ¤ó¡Ê52¡Ë¤¬¶¥¤ê¾¡¤Á¡¢6²óÌÜ¤ÎÅöÁª¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤Ë¤Ï»²²Ã¤»¤º¡¢¿·ÅÞ¡Ö¸ºÀÇÆüËÜ¡¦¤æ¤¦¤³¤¯Ï¢¹ç¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¸¶¸ý°ìÇî¤µ¤ó¡Ê66¡Ë¤Ï¡¢1192É¼º¹¤ÇÇÔ¤ì¡¢11²óÌÜ¤ÎÅöÁª¤òÆ¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¤æÏ¢¡¦¸¶¸ý°ìÇî»á
Q.¤¢¤È°ìÊâµÚ¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿Í×°ø¤Ï¡©
¡Ö¤½¤ì¤ÏÁ´Éô¡¢¼«Ê¬¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ê¿·ÅÞ¤òÎ©¤Á¾å¤²¡ËÁ´¹ñ¤ÇÉ÷¤òµ¯¤³¤½¤¦¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÉ÷¤¬¡¢ÊÌ¤ÎÄäÂÚ¤·¤¿ÂæÉ÷¤ËÊá¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¡×
¾¾²¼À¯·Ð½Î¤Ç1Ç¯¸åÇÚ¤À¤Ã¤¿¹â»Ô¼óÁê¤Î¿Íµ¤¤ò¡ÖÄäÂÚ¤·¤¿ÂæÉ÷¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¸¶¸ý»á
¡Ö°ì½ï¤Ë´ù¤òÊÂ¤Ù¤ÆÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í´Ö¤ÎÉ÷¤Ç¿á¤ÃÈô¤Ö¡£¤Þ¤¢¤½¤ì¤âÎÉ¤·¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡×
º´²ì2¶è¤Ç¤Ï¡¢¹â»Ô¼óÁê¤¬±þ±ç¤ËÆþ¤Ã¤¿¼«Ì±¤ÎÁ°¿¦¡¦¸ÅÀî¹¯¤µ¤ó¡Ê67¡Ë¤¬¡¢4´ü¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¾®Áªµó¶è¤Ç¤Î¾¡Íø¤ò¤Ä¤«¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
Á°²ó¤Þ¤Ç7´üÂ³¤±¤ÆÅöÁª¤·¤Æ¤¤¿ÃæÆ»¤ÎÂç¶úÇî»Ö¤µ¤ó¡Ê60¡Ë¤ÏÈæÎãÉü³è¤âÆ¨¤·¡¢2005Ç¯¤Î½éÅöÁª°ÊÍè¼é¤Ã¤Æ¤¤¿µÄ°÷¥Ð¥Ã¥¸¤ò³°¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÃæÆ»¡¦Âç¶úÇî»Ö»á
¡ÖÂç¤¤Ê»Ù¤¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ë·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Ò¤È¤¨¤Ë»ä¤ÎÎÏÉÔÂ¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤ÎÀ¯¼£¤Î¹Ô¤¯Ëö¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¸«¿ø¤¨¤ëÌÜÀþ¤Ï¡¢º£¸å¤â¤·¤Ã¤«¤ê»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¢£Âç¶ú»á
¡ÖÅ±²ó¤ä¼è¤ê¾Ã¤·¤Ï¤µ¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÁíÍý¡¢¤è¤í¤·¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¡×
Âç¶ú¤µ¤ó¤ÏµîÇ¯11·î¡¢¹â»Ô¼óÁê¤ÎÂæÏÑÍ»ö¤ò¤á¤°¤ëÈ¯¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹ñ²ñ¤Ç¸·¤·¤¯ÄÉµÚ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÌîÅÞ¤È¤·¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯µ¡Ç½¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¿1¿Í¤Ç¤·¤¿¡£
Í¿ÅÞ¤ÎÀ¯ºö¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÌîÅÞÀªÎÏ¤¬Âç¤¤¯¸åÂà¤¹¤ë¤³¤È¤Ç½°µÄ±¡¤Ç¤Î½½Ê¬¤ÊÏÀÀï¤¬¸ò¤ï¤µ¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È¤Î·üÇ°¤ÎÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢ÌîÅÞ¤¬Â¿¿ô¤òÀê¤á¤ë»²µÄ±¡¤ÎÌò³ä¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£