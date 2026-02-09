Ä¶»ñ»º²È¤Î¤ª¾îÍÍ¥À¥ó¥µー¤Ë¡Ö¼¹»ö¤Î±þÊç¤¬100·ï¡×¡¡Æ±µéÀ¸¤Ë¤ÏÀÐÌý²¦¤ÎÂ©»Ò¤é·å°ã¤¤¥»¥ì¥Ö¸òÍ·
¡¡¥À¥ó¥µー¥°¥ëー¥×¡ÖCYBERJAPAN DANCERS¡×¤ÎYUYU¤¬¡¢9Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£8Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿TBS·Ï¡Ö½µ´©¤µ¤ó¤Þ¤È¥Þ¥Ä¥³¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§ÍÍ¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡¡»ä¤Î²áµî¤Ï°Õ³°¤À¤Ã¤¿¤Ç¤·¤çー¡©¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¼«Âð¤Î°áÁõÉô²°¤Ë¤Ï¥¨¥ë¥á¥¹¤Î´õ¾¯¥«¥éー¤Î¥Ð¥Ã¥°¤¬¥º¥é¥ê¡¡¥ª¥ì¥ó¥¸BOXÌµÂ¤ºî¤Ë»³ÀÑ¤ß
¡¡¼Â²È¤¬30²¯±ß¤È¤¤¤¦Ä¶¤ª¶â»ý¤Á¤Ç¡¢¤³¤ÎÆü¤âÂçÍýÀÐ¤ÎÃì¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¿²¼¼¤Ï¡Ö¿ÌÅÙ10¤¬Íè¤Æ¤âÂç¾æÉ×¡×¡Ö¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¥ëー¥à¤¬¤¢¤ê¡¢¾ì½ê¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤±¤ÉÆþ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¥»¥ì¥Ö¤Ö¤ê¤òÈäÏª¡£
¡¡¹â¹»¤Ï¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥¹¥¯ー¥ë¤ËÄÌ¤Ã¤¿¤¬¡¢Æ±µéÀ¸¤Ë¡ÖÂç´ë¶È¤ÎÎá¾î¡×¡ÖÀÐÌý²¦¤ÎÂ©»Ò¡×¤½¤·¤Æ¡ÖÍã¤¬ÀÞ¤ì¤¿¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¤ÎÌ¼¡×¤¬¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡30²¯¤Î¼Â²È¤Ë¤Ï¡¢Ãã¼¼¤Ë½»¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë80Âå¤Î¼¹»ö¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Á°²ó¤ÎÊüÁ÷¤ÇÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤«¤é¡Ö¤ä¤á¤µ¤»¤¿¤ì¤è¡×¤ÈÆÍ¤Ã¹þ¤ß¤¬Æþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Ãç´Ö¤ÎENA¤¬Í·¤Ó¤ËÍè¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¹¤¤¥ê¥Ó¥ó¥°¥Æー¥Ö¥ë¤Ë¤ª²Û»Ò¤ò¹¤²¤Æ´¿ÃÌ¡£µ¢¤êºÝ¤ËENA¤¬¤ª²Û»Ò¤ÎÂÞ¤ò¸åÊÒÉÕ¤±¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¥´¥ß¤òÊÒÉÕ¤±¤Ê¤¤¤Ê¤¤¤Ç¡ª¡×¤ÈÀ©»ß¡£¡Ö¼¹»ö¤Î»Å»ö¤¬¸º¤ë¤«¤é¡×¤ÈÈ¯¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö80ºÐ²á¤®¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡ØÇ§ÃÎ¾ÉÍ½ËÉ¤Î¤¿¤á¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤µ¤»¤Æ¤¢¤²¤Æ¤Í¡Ù¤ÈÉã¤«¤é¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ª¤¸¤¤¤µ¤ó¤Î¤¿¤á¤Ë¡×¤È´º¤¨¤Æ¼¹»ö¤Î»Å»ö¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡¥Þ¥Ä¥³¤é¤«¤é¤Ï¡ÖCYBERJAPAN¤ò¾è¤Ã¼è¤ì¤Ð¡©¥Ü¥¹¤¬¼¹»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡×¤È¤¢¤Þ¤ê¤Î¤ª¶â»ý¤Á¤Ö¤ê¤Ë´¶Ã²¤ÎÀ¼¡£YUYU¤â¥¤¥ó¥¹¥¿¤ÇÃãÌÜ¤Ãµ¤¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¡Öboss¤Ë¹ÈÃã¤òÃí¤¤¤ÇÄº¤±¤ëÆü¤âÂÔ¤Á±ó¤·¤¤¥Ç¥¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿º£²ó¤â80Âå¤Î¼¹»ö¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢YUYU¤Î¸µ¤Ë¤Ï¡ÖDM¤ò³«¤¤¤¿¤é¼¹»ö¤Î±þÊç¤¬100·ï¤¯¤é¤¤¤¤Æ¤¿¡×¤È¥¹¥Èー¥êー¥º¤ÇÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡YUYU¤ÎÉã¤Ï¸µ¶ÐÌ³°å¤Ç¡¢°åÎÅµ¡³£¤Î²ñ¼Ò¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¸å¤ËÇäµÑ¡£¤½¤Î»ñ¶â¤Ç¤Þ¤¿¿·¤·¤¤²ñ¼Ò¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢Ä¶¥»¥ì¥Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤Ç¥â¥Ê¥³¤Ë¤´ÈÓ¿©¤Ù¤Ë¤¤¤¯¤¾¡¢¤Ã¤Æ¡£¿©»ö¤·¤Æ³¤¸«¤Æµ¢¤Ã¤ÆÍè¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥»¥ì¥ÖÀ¸³è¤Î°ìÃ¼¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
