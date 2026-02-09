3·î¤ËÂç³ØÂ´¶È¡¡½é¤á¤Æ¤Î¥é¥ó¥¸¥§¥êー¥«¥Ã¥È¤â¡¡°æËÜºÌ²Ö¤Î2nd¼Ì¿¿½¸¡Ö22ºÐ¤Îº£¤ò¤®¤å¤Ã¤È¤·¤¿1ºý¡×
¡¡½÷Í¥¡¦°æËÜºÌ²Ö¤¬3·î19Æü¤Ë¡Ö°æËÜºÌ²Ö2nd¼Ì¿¿½¸¡Ê²¾¡Ë¡×¡ÊÅìµþ¥Ë¥åー¥¹ÄÌ¿®¼Ò¡Ë¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¡¢Àè¹Ô¥«¥Ã¥È¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Þ¤ë¤Ç²ÄÎù¤Ëºé¤¯²Ö¡¡°æËÜºÌ²Ö¤Î¡È¥ê¥¢¥ë¡É¤¬¶Å½Ì
¡¡º£Ç¯3·î¤ËÂç³ØÂ´¶È¤ò¹µ¤¨¤ëÃíÌÜ¤Î¼ã¼ê½÷Í¥¤Î2nd¼Ì¿¿½¸¤ÏÅß¤Î²Æì¤Ç»£±Æ¡£±À¤Ò¤È¤Ä¤Ê¤¤ÀÄ¶õ¤È³¤¡¢¿ÍÎ¤Î¥¤ì¤¿¿¹¤ËÎ®¤ì¤ë²ÏÀî¡¢¸¸ÁÛÅª¤ÇÈþ¤·¤¤´³³ã¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ç½÷Í¥¡¦°æËÜºÌ²Ö¤Î¡È¥ê¥¢¥ë¡É¤¬ÀÚ¤ê¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°æËÜ¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö»ä¤Î2nd¼Ì¿¿½¸¤¬3·î19Æü(ÌÚ)¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¹ðÃÎ¡£¡Ö4Ç¯¤Ö¤ê¤Î¼Ì¿¿½¸¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¡¡22ºÐ¤Îº£¤ò¤®¤å¤Ã¤È¤·¤¿1ºý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡×¤ÈPR¡£¡Ö1st¼Ì¿¿½¸¤Ï¹â¹»Â´¶È¤Î»þ¡¢¡¡º£²ó¤ÏÂç³ØÂ´¶È¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¡×¤È¤·¡¢Âç³ØÂ´¶È¤¬³ÎÄê¤·¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡1st¼Ì¿¿½¸°ÊÍè4Ç¯¤Ö¤ê¤Î¿åÃå»Ñ¤ä½é¤á¤Æ¤Î¥é¥ó¥¸¥§¥êー¥«¥Ã¥È¤Ë¤âÄ©Àï¡£Ëá¤¾å¤²¤é¤ì¤¿È´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë²Ã¤¨¡¢Âç¿Í¤ÎÉ½¾ð¤â¤Î¤¾¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¥Úー¥¸¤ò¤á¤¯¤ë¤¿¤Ó¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ëºÇ¹â¤Î1ºý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°æËÜ¤Ï2003Ç¯À¸¤Þ¤ì¤ÎµþÅÔÉÜ½Ð¿È¡£17Ç¯¤Ë¡ÖÂè15²óÁ´ÆüËÜ¹ñÌ±ÅªÈþ¾¯½÷¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¡£Æ±Ç¯¤Ë¥É¥é¥Þ¡Ö¥É¥¯¥¿ーX～³°²Ê°å¡¦ÂçÌçÌ¤ÃÎ»Ò～¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï)¤Ç½÷Í¥¥Ç¥Ó¥åー¤·¡¢¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー¥ê¥Ð¥¤¥¹¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï)¤Ç¤Ï¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¸Þ½½Íò¤µ¤¯¤é¤ò±é¤¸¤¿¡£
