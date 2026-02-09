¹â¹»À¸2¿Í¤ÎÌ¿¤¬Ã¥¤ï¤ì¤¿»ö¸Î¤«¤é15Ç¯¡¡°û¼ò±¿Å¾¥¼¥í¤Ø¡¡ºß¹»À¸¤È¤È¤â¤ËÊì¤¬ÁÊ¤¨¡¡Ê¡²¬
Ê¡²¬¸©Çô²°Ä®¤Ç°û¼ò±¿Å¾¤Î¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì¡¢¹â¹»À¸2¿Í¤¬»àË´¤·¤¿»ö¸Î¤«¤é15Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤¿9Æü¡¢Â©»Ò¤ÎÌ¿¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿Êì¿Æ¤¬°û¼ò±¿Å¾ËÐÌÇ¤òÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¡²¬»ÔÅì¶è¤Ç³«¤«¤ì¤¿°û¼ò±¿Å¾¤ÎËÐÌÇ¤òÌÜ»Ø¤¹Âç²ñ¤Ë¤Ï¡¢¹â¹»À¸¤ä·Ù»¡´±¤Ê¤É¤ª¤è¤½600¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÂç²ñ¤Ï¡¢2011Ç¯2·î9Æü¡¢Ê¡²¬¸©Çô²°Ä®¤Ç¡¢Åö»þ¹â¹»1Ç¯À¸¤À¤Ã¤¿»³ËÜ´²Âç¤µ¤ó¤È³§±ÛÈ»¿Í¤µ¤ó¤¬¡¢°û¼ò±¿Å¾¤Î¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì»àË´¤·¤¿»ö¸Î¤«¤é15Ç¯¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
´²Âç¤µ¤ó¤ÎÊì¡¦»³ËÜÈþÌé»Ò¤µ¤ó¤òÃæ¿´¤Ë´ë²è¤·¡¢²ñ¾ì¤Ç¤Ï³¤³°¤Î°û¼ò±¿Å¾ËÐÌÇ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£´²Âç¤µ¤ó¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÇîÂ¿¹â¹»¤ÎÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤¬¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¡¢°û¼ò±¿Å¾¥¼¥í¤Ø¤Îµ¡±¿¤ò¹â¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¢£»³ËÜÈþÌé»Ò¤µ¤ó
¡ÖÄ¹ÃË¤Î15²óÌÜ¤Î»ö¸Î¤ËÁø¤Ã¤¿Æü¡£Ê¡²¬¤«¤é°û¼ò±¿Å¾ËÐÌÇ¤Ø¤ÎÈ¯¿®¤Ë¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡×
Ê¡²¬¸©Æâ¤Ç¤ÏµîÇ¯¡¢°û¼ò±¿Å¾¤Ë¤è¤ë»ö¸Î¤¬96·ïÈ¯À¸¤·¡¢3¿Í¤¬»àË´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»³ËÜ¤µ¤ó¤Ï¡Ö°û¼ò±¿Å¾¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤±¤ë¼Ò²ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£