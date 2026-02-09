»³ÅÄ°ÉÆà¡ßáÄ¿¿¤¢¤ß¡ßÇë¸¶Íøµ×¡Ø¥ê¥é¤Î²Öºé¤¯¤±¤â¤Î¤ß¤Á¡ÙÂ³ÊÔÀ©ºî·èÄê¡õº£²ÆÊüÁ÷¡¡¾åÀîÎ´Ìé¤âÅÐ¾ì¡ª
¡¡»³ÅÄ°ÉÆà¤¬¼ç±é¡¢áÄ¿¿¤¢¤ß¡¢Çë¸¶Íøµ×¤¬¶¦±é¤·¡¢ºòÇ¯2·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿NHK¥É¥é¥Þ¡Ø¥ê¥é¤Î²Öºé¤¯¤±¤â¤Î¤ß¤Á¡Ù¤ÎÂ³ÊÔ¤È¤Ê¤ë¥·¡¼¥º¥ó2¤ÎÀ©ºî¤¬·èÄê¡£»³ÅÄ¡¢áÄ¿¿¡¢Çë¸¶¡¢¿·¤¿¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¾åÀîÎ´Ìé¤«¤é¥³¥á¥ó¥È¤¬ÅþÃå¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»³ÅÄ°ÉÆà¡¢áÄ¿¿¤¢¤ß¡¢Çë¸¶Íøµ×¤Ë²Ã¤¨¡¢²ÈÃÜÊÝ·ò±ÒÀ¸½ê¤Î¿¦°÷Ìò¤Ç¾åÀîÎ´Ìé¤¬½Ð±é¡ª
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¹Âç¤ÊËÌ³¤Æ»¤ÎÂç¼«Á³¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¤¤¤Î¤Á¤Î°ÕÌ£¤òÌä¤¦¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¡£
¡¡¡Øµí¤äÇÏ¤Ê¤É¤Î²ÈÃÜ¡ÊÂçÆ°Êª¡Ë¤Î¿ÇÎÅ¤ò¹Ô¤¦½Ã°å»Õ¤Ï¡¢Æ°Êª¤È¿Í´Ö¤ÎÎ¾Êý¤ÎÌ¿¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÃÎ¤ê¡¢ÂçÆ°Êª¤Î½Ã°å»Õ¤ò»Ö¤·¤¿´ßËÜÁïÎ¤¡Ê»³ÅÄ¡Ë¡£¶¦¤Ë½Ã°å³Ø¤ò³Ø¤Ö°½²Ú¡ÊáÄ¿¿¡Ë¡¢»ÄÀã¡ÊÇë¸¶¡Ë¤¿¤Á¤È¹ñ²È»î¸³¤òÆÍÇË¤·¡¢½Ã°å»Õ¤È¤·¤ÆÊâ¤ß½Ð¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¡ÖÆÃÄê²ÈÃÜÅÁÀ÷ÉÂ¡×¤¬È¯À¸¡£ÉÂµ¤¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿²ÈÃÜ¡¦¤«¤«¤Ã¤¿µ¿¤¤¤Î¤¢¤ë²ÈÃÜ¤¹¤Ù¤Æ¤ò¡Ö»¦½èÊ¬¡×¤¹¤ë²á¹ó¤Ê»îÎý¤¬ÁïÎ¤¤ò½±¤¦¡£
¡¡Ì¿¤òµß¤¦¤¿¤á¤ËÌ¿¤òÀä¤Ä¤³¤È¤Ë¶ìÇº¤¹¤ëÁïÎ¤¡£¤½¤Î»îÎý¤ò¾è¤êÀÚ¤ëÎÏ¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢ÁïÎ¤¤È¶¯¤¤å«¤Ç·ë¤Ð¤ì¤¿¡¢°½²Ú¡¢»ÄÀã¤éÃç´Ö¤¿¤Á¤ÎÂ¸ºß¡£¡ÈÆ°Êª¤È¿Í´Ö¤Î¶¦Â¸¡É¤È¤¤¤¦Åú¤¨¤Ï½Ð¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¼ã¤½Ã°å»Õ¤¿¤Á¤ÏÀ¸¤Êª¤Î¡ØÀ¸¤¤ëÎÏ¡Ù¤ò¿®¤¸¡¢Î©¤Á¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡ËÌ³¤Æ»¤ÎÂç¼«Á³¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¡ÈÆ°Êª¤È¿Í´Ö¤Î¶¦Â¸¡É¤òÌÜ»Ø¤·¡¢½Ã°å»Õ¤È¤·¤ÆÊ³Æ®¤¹¤ëÁïÎ¤¤¿¤Á¡£ÁïÎ¤¤òÆ³¤¯¡Ö²ÈÃÜÊÝ·ò±ÒÀ¸½ê¡×¿¦°÷¡¦¸¤»ô·òÂÀÏºÌò¤Ë¾åÀîÎ´Ìé¤ò¿·¤¿¤Ë·Þ¤¨¡¢À¸¤Êª¤Î¡ÈÀ¸¤¤ëÎÏ¡É¤ò¿®¤¸¡¢º¤Æñ¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¼ã¼Ô¤¿¤Á¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡»³ÅÄ¤Ï¡ÖÁ°ºî¤Ë°ú¤Â³¤¡¢´ßËÜÁïÎ¤¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£ °ì¶ÚÆì¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤ÏÂô»³¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢Æ°Êª¤ä¿Í¤È¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤«¤éÆ¨¤²¤Ê¤¤ÁïÎ¤¤È¤È¤â¤ËÀ®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£ºî¤Ç¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤³¤È¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢½ý¤Ä¤¤Ê¤¬¤éÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤òÀº°ìÇÕ¤ÎÀ¿°Õ¤ò¤â¤Ã¤ÆÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¡£
¡¡¡ÖÆ§¤ß½Ð¤¹°ìÊâ¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢À¤³¦¤¬¾¯¤·ÌÀ¤ë¤¯¸«¤¨¤ë¡¢¤½¤ó¤Ê¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³Ú¤·¤ß¤Ë¤ªÂÔ¤Á¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡áÄ¿¿¤Ï¡Ö¤Þ¤¿¤³¤ÎºîÉÊ¤Ç°½²Ú¤ò±é¤¸¤é¤ì¤ë¤³¤È¡¢»³ÅÄ°ÉÆà¤µ¤ó¤Ï¤¸¤áÁÇÅ¨¤ÊÌò¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¡¢²¹¤«¤¤¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤È¤Þ¤¿¤´°ì½ï¤Ç¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤È¤Æ¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È´î¤Ó¤ÎÀ¼¤ò¡£
¡¡¡ÖÆ°Êª¤ÎÌ¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢º£¤Þ¤ÇÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿»ëÅÀ¤«¤é¤Î¹Í¤¨Êý¤ä¡¢½Ã°å»Õ¤È¤¤¤¦°ã¤Ã¤¿Î©¾ì¤«¤é¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤È½Ð²ñ¤¨¤¿¤³¤È¤ÇÊ¬¤«¤ë¤â¤Î¤¬Âô»³¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿¿·¤·¤¯ÃÎ¤ë»ö¤¬¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Þ¤¹¡£Á°ºî¤è¤ê¾¯¤·Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ß¤ó¤Ê¤ÈºÆ²ñ¤Ç¤¤ë¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤Ë¤âÆ±¤¸µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ÀÍÕ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡Çë¸¶¤Ï¡Ö¥·¡¼¥º¥ó2¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤¿»ÄÀã¤ò±é¤¸¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Âç¼«Á³¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¤Þ¤¿Æ°Êª¤È¤Î¤ª¼Çµï¤ò¤Ç¤¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£Á°ºî°Ê¾å¤Ë¿Í¤ÈÆ°Êª¤Î·Ò¤¬¤ê¤òÃúÇ«¤Ë¤½¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿ºîÉÊ¤ò³§ÍÍ¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¾åÀî¤Ï¡Ö²æ¤¬²È¤Ë¤Ï¸µÊÝ¸î¸¤¤Î¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤¬¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£¡ÖºÇ¶á¤Ï¾¯¤·Â¹ø¤Ë¿ê¤¨¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âËèÆü°ì½ï¤Ë½Ð³Ý¤±¤ë»¶Êâ¤Ï´ò¤·¤²¤Ç¡¢Æ»¤¹¤¬¤é¸«¾å¤²¤Æ¤¯¤ë´ãº¹¤·¤Ë»×¤ï¤ºÁê¹¥¤¬Êø¤ì¤Þ¤¹¡£°ì¤Ä¤ÎÌ¿¤Î°¦¤ª¤·¤µ¡£°ì¤Ä¤ÎÌ¿¤òÍÂ¤«¤ëÀÕÇ¤¡£Èà½÷¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤ËÈù¾Ð¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Î±ü¤ÇÍ¯¤¾å¤¬¤ë¤³¤¦¤·¤¿ÁÛ¤¤¤ËÆü¡¹µ¤ÉÕ¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢Èà½÷¤¬ËÍ¤é¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¼«¿È¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡ÖÌ¿¤È¸þ¤¹ç¤¦¤³¤ÎÊª¸ì¡£º£¡¢½ä¤ê²ñ¤¨¤¿»ö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Ä¤Ä¡¢³ú¤ßÄù¤á¤Ê¤¬¤é±é¤¸¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¡Ø¥ê¥é¤Î²Öºé¤¯¤±¤â¤Î¤ß¤Á2¡Ù¤Ï¡¢NHKÁí¹ç¤Ë¤Æº£²ÆÊüÁ÷³«»Ï¡ÊÁ´5ÏÃ¡Ë¡£
