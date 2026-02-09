8Æü¤Ï¤³¤ÎÅß°ìÈÖ¤Î¶¯¤¤´¨µ¤¸©Æâ¤Ç¤âÀã¡¡¸ø±à¤Ï°ìÌÌ¶äÀ¤³¦¡¡
¡¡8Æü¤Ï¤³¤ÎÅß°ìÈÖ¤Î¶¯¤¤´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¸©Æâ¤Ç¤âÀã¤¬¹ß¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤Ç9ÆüÄ«¤âÎä¤¨¹þ¤ß¡¢¸©Æâ¤Î5¤Ä¤ÎÃÏÅÀ¤Ç2·î¤Î´ÑÂ¬»Ë¾åºÇ¤âÄã¤¤µ¤²¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡9ÆüÄ«¤Î¸©Æâ¤Ï³ÆÃÏ¤ÇÎä¤¨¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡¢ºÇÄãµ¤²¹¤ÏÌ¸Åç»Ô¹ÂÊÕ¤ÇÉ¹ÅÀ²¼8.9ÅÙ¡¢°Ëº´»ÔÂç¸ý¤ÇÉ¹ÅÀ²¼8.7ÅÙ¼¯»ùÅç»Ô¤Ç¤âÉ¹ÅÀ²¼2.1ÅÙ¤ÈÂ¿¤¯¤ÎÃÏÅÀ¤Ç¡¢º£¥·ー¥º¥ó1ÈÖ¤Î´¨¤µ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ì¸Åç»Ô¹ÂÊÕ¤ä¤µ¤Ä¤ÞÄ®Çð¸¶¤Ê¤É5ÃÏÅÀ¤Ç2·î¤Îµ¤²¹¤È¤·¤Æ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÇºÇ¤âÄã¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÁ°ÅÄË§¥«¥á¥é¥Þ¥ó¡Ë
¡ÖÊõÀÐ¤ò¤Á¤ê¤Ð¤á¤¿¤è¤¦¤ÊÉ¹¤Î¤«¤¿¤Þ¤ê¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Æ»Ï©¤Ë¤âÀã¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê°Ëº´»Ô¤Î½»Ì±¡Ë
¡Ö°Ëº´¤Î´¨¤µ¤Ï¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¡£Åà¤é¤Ê¤¤¿åÆ»¤Þ¤ÇÁ´ÉôÅà¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤«¤é¤±¤µ¤ÏÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡8Æü¤Ï¶å½£ÆîÉô¤Î¾å¶õ¤Ë¤³¤ÎÅß°ìÈÖ¤Î´¨µ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¡¢¸©Æâ¤ÏÀã¤¬¹ß¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Êµ¼Ô¡Ë
¡Ö¼¯»ùÅç»Ô¤ÎÃæ±û¸ø±à¤Ç¤¹¡£ÉáÃÊ¤Ï¼ÇÀ¸¤ÇÎÐ¿§¤Ç¤¹¤¬¡¢¤´Í÷¤Î¤è¤¦¤ËÀã¤Ç°ìÌÌ¤Î¶äÀ¤³¦¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÊÂçºå¤«¤é¤Î´Ñ¸÷µÒ¡Ë
¡ÖÃÈ¤«¤¤¤È»×¤Ã¤ÆÂçºå¤«¤éÍè¤¿¤¬¡¢¹ß¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡2¥»¥ó¥Á¤ÎÀÑÀã¤ò´ÑÂ¬¤·¤¿¼¯»ùÅç»Ô¡£¼¯»ùÅç»Ô°ËÉßÂæ¤Ç¤Ï¼Ö¤¬Àã¤ËÊ¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºùÅç¤âÀã²½¾Ñ¤·ÉáÃÊ¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿·Ê¿§¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡10Æü¤Î¼¯»ùÅç»Ô¤ÎºÇÄãµ¤²¹¤Ï3ÅÙ¡¢ºÇ¹âµ¤²¹¤Ï12ÅÙ¤ÎÍ½ÁÛ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢10Æü¤«¤é½µËö¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ïµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£