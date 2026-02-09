Ž¢É´Ç¯¹½ÁÛ¥êー¥°Ž£³«Ëë¡¡¼¯»ùÅç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É£Æ£Ã¡¡¥Ûー¥à¤ÇµÜºê¤ÈÂÐÀï
¡¡º£¥·ー¥º¥ó¤À¤±¤ÎJ¥êー¥°¤ÎÆÃÊÌÂç²ñ¡ÖÉ´Ç¯¹½ÁÛ¥êー¥°¡×¤¬³«Ëë¤·¡¢J3¤Î¼¯»ùÅç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC¤Ï¥Ûー¥à¤ÇµÜºê¤È·ãÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿·¥Áー¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ½é¤Î¸ø¼°Àï¡£»þÀÞÀã¤¬¹ß¤ëÃæ¡¢²ñ¾ì¤Ë¤Ï5000¿Í¶á¤¤¥µ¥Ýー¥¿ー¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê±ÊÅÄè½¼Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë
¡Ö¤¤¤è¤¤¤è³«Ëë¤¹¤ëÉ´Ç¯¹½ÁÛ¥êー¥°¡¢½éÀï¤ÎÁê¼ê¤ÏJ2¾º³Ê¥×¥ìー¥ª¥Õ¤ÇÇÔ¤ì¤¿°ø±ï¤ÎµÜºê¤Ç¤¹¡£Àã¤¬Éñ¤¦Ãæ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÉ´¨ÂÐºö¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¡¢¥µ¥Ýー¥¿ー¤Î³§¤µ¤ó¤â¾¡Íø¤Î¸å²¡¤·¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö´¨¤¤¡×
¡Ê¥µ¥Ýー¥¿ー¡Ë
¡Ö¾¡¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤µ¤»ý¤Á¡×
¡Ê¥µ¥Ýー¥¿ー¡Ë
¡ÖÀã¤è¤ê¤âÇ®¤¯±þ±ç¤·¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤È°ì½ï¤Ë²Î¤¤¤¿¤¤¡×
¡Ê¥µ¥Ýー¥¿ー¡Ë
¡Ö´¨¤¤Ãæ¤Ç¤âÂç¤¤ÊÀ¼½Ð¤·¤Æ¡¢Áª¼ê¤ò¸å²¡¤·¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê±þ±ç¤ò¤·¤¿¤¤¡×
¡¡¥µ¥Ã¥«ーJ3¤Î¼¯»ùÅç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤ÏÉ´Ç¯¹½ÁÛ¥êー¥°¤ÎÃÏ°è¥êー¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¡¢J2¤Ë¾º³Ê¤·¤¿µÜºê¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤¬Æ°¤¤¤¿¤Î¤ÏÁ°È¾11Ê¬¡£µÜºê¤Ë¥Õ¥êー¥¥Ã¥¯¤«¤éÀèÀ©ÅÀ¤òµö¤·¤Þ¤¹¡£Éé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ï¤½¤Î7Ê¬¸å¡£¿·²ÃÆþ¡¢º·²å¤Î¥¯¥í¥¹¥Üー¥ë¤Ë¸å¤í¤«¤éÁö¤Ã¤ÆÍè¤¿ÀÄÌÚ¡ª»î¹ç¤ò¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·35Ê¬¤Ë¥ª¥¦¥ó¥´ー¥ë¤Ç¼ºÅÀ¤·¡¢2ÂÐ1¤ÇÁ°È¾¤ò½ª¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡º£¥·ー¥º¥ó¤Î¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ï¤³¤³¤Ç¤Ï½ª¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¸åÈ¾25Ê¬¡£¿·²ÃÆþ¤ÎÂ¼¾¾¤¬¶î¤±¤¢¤¬¤ê¥¯¥í¥¹¤ò¾å¤²¤ë¤È¡¢µÕ¥µ¥¤¥É¤Îº·²å¤¬ÂÎÀª¤òÊø¤·¤Ê¤¬¤é¥·¥åー¥È¡£ºÆ¤ÓÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤Þ¤¹¡£ÆóÅÙÄÉ¤¤¤Ä¤¯Ç®¤¤¥×¥ìー¤ò¸«¤»¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¸åÄÉ²ÃÅÀ¤òµö¤·2ÂÐ3¤Ç²ù¤·¤¤ÇÔÀï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¼¯»ùÅç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC¡¦Â¼¼çÇîÀµ´ÆÆÄ¡Ë
¡Ö¤¤ç¤¦½Ð¤»¤ëÁª¼ê¤ÎÎÏ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï½Ð¤»¤¿¤È»×¤¦¡£¤¿¤ÀÅöÁ³Áª¼ê¤ÎÃæ¤Ë¤â²ÝÂê¤¬½Ð¤¿¤·¡¢ËÍ¤ÎÃæ¤Ç¤â¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁá¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÀÑ¶ËÅª¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤Æ¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤â¤¢¤ë¡×
¡Ê¼¯»ùÅç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC¿·²ÃÆþ¡¦º·²åÍýµ×Áª¼ê¡Ë
¡Ö¥Áー¥à°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¼¡¤Î»î¹çÀäÂÐ¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¡¢³§¤µ¤ó¤È¾¡Íø¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤Þ¤¿¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤«¤éÁ´ÎÏ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¦¡×