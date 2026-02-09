¿¥ÅÄÍµÆó¡¢È¿Ä®Î´»Ë¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÇ®ÊÛ¡¡Ìî´Ö¸ýÅ°¤â¤¢¤»¤ë¥¢¥É¥ê¥Ö¡ÖÂçÃÀ¤Ê¼Çµï¤òÆÍÁ³¤·¤Æ¤¯¤ë¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¿¥ÅÄÍµÆó¡Ê58¡Ë¡¢È¿Ä®Î´»Ë¡Ê52¡Ë¡¢¼ã¾¾ÀáÏ¯´ÆÆÄ¤¬9Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¡ØËÌÊý¸¬»° ¿åÞ÷ÅÁ¡Ù¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô1160ËüÉô¤òÄ¶¤¨¤ëËÌÊýÈÇ¡Ø¿åÞ÷ÅÁ¡Ù¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç±ÇÁü²½¤¬º¤Æñ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¿Âçºî¡£ÉåÇÔ¤·¤¿¸¢ÎÏ¤Ë¹³¤¦¡ÈÈÀµÕ¼Ô¡É¤¿¤Á¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤òÉÁ¤¯·²Áü·à¤ò¡¢ÆüËÜ¥É¥é¥Þ»Ë¾å¤Ç¤â°ÛÎã¤Î¥¹¥±¡¼¥ë¤Ç±ÇÁü²½¤¹¤ë¡£
¡¡ÉåÇÔ¤¬¤Ï¤Ó¤³¤ëÀ¤¤Ë¤âÀµµÁ¤ò¿®¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦Á×¹¾¤ò¿¥ÅÄ¡¢Á×¹¾¤¬µ¤·¤¿¡ÈÀ¤Ä¾¤·¡É¤Î½ñ¡ØÂØÅ·¹ÔÆ»¡Ù¤ËÆ³¤«¤ì½¸¤Ã¤¿¡¢ÈÀµÕ¤Î±ÑÍº¤Ç¡ÈÆ°¡É¤ÎÆ¬ÎÎ¡¦Úê³¸¤òÈ¿Ä®¤¬±é¤¸¤¿¡£È¿Ä®¤¬±é¤¸¤¿Úê³¸¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¿¥ÅÄ¤Ï¡Ö¤â¤Î¤¹¤´¤¯ÂçÃÀ¤Ê¼Çµï¤òÆÍÁ³¤·¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¼þ¤ê¤Ë¤¤¤ëËÍ¤¿¤Á¤Ï°ì½Ö¡¢Åà¤ê¤Ä¤¯¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ø¤³¤³¤Î¥»¥ê¥Õ¡¢¤³¤¦Íè¤¿¤«¡ª¡Ù¤È¡£¤½¤ì¤¬ÌÌÇò¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ø¤³¤Î¼Çµï¤òÀ®Î©¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤À¤í¤¦¡Ù¤È¡¢¤ß¤ó¤Ê½Ö»þ¤Ë·×»»¤¹¤ë¡£¤³¤³¤Ë¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤ÉÌî´Ö¸ý¡ÊÅ°¡Ë¤¯¤ó¤È¤«¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¼Çµï¤¦¤Þ¤¤¿Í¤¬¤¤¤ë¤±¤É¡¢¤¢¤»¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£Èà¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤ÂçÃÀ¤µ¡¢¤½¤¦¤«¤È»×¤¦¤ÈÁ¡ºÙ¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡£¤½¤ÎÎ¾ÌÌ¤¬È¿Ä®Úê³¸¤ÎÌ¥ÎÏ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÎÏÀâ¤·¤¿¡£¼ã¾¾´ÆÆÄ¤Ï¡Ö2¿Í¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¤Ç¤¹¤«¤éÎ©¤Á»Ñ¤Ï¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤·¡¢À¼¤â¤¤¤¤¡£¤¤¤Ä¤âÌ¥Î»¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢ËþÅç¿¿Ç·²ð¡¢ÇÈÎÜ¡¢¶Ì»³Å´Æó¡¢¾¾ÀãÂÙ»Ò¡¢º´Æ£¹À»Ô¡¢¸¶ºî¤ÎËÌÊý¸¬»°¤âÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÈÉð¡É¤Î²½¿È¡¦ÎÓÑÕ¡Ê±é¡§µµÍüÏÂÌé¡Ë¡¢·ú¹ñ¤Î±ÑÍº¤ÎËöêã¤ÇÀµµÁ¤ÎÉð¿Í¡¦ÍÌ»Ö¡Ê±é¡§ËþÅç¿¿Ç·²ð¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÈ¼Î·¤ÎºÑ¿ÎÈþ¡Ê±é¡§ÇÈÎÜ¡Ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Éð¤ò¶Ë¤á¤·¸É¹â¤Î»Õ¡¦²¦¿Ê¡Ê±é¡§º´Æ£¹À»Ô¡Ë¡¢ÍðÀ¤¤ËËÝ¤í¤¦¤µ¤ì¤ë¥¹¥Ñ¥¤¡¦ÇÏ·Ë¡Ê±é¡§¾¾ÀãÂÙ»Ò¡Ë¤é¡¢¸½¼Â¤ËÀäË¾¤·¤Ê¤¬¤é¤âÌ¤Íè¤Ø¤Î´õË¾¤ò´ãº¹¤·¤Ë½É¤¹ÎÂ»³Çñ¤ÎÌÌ¡¹¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£°ìÊý¡¢Æ°Íð¤ÎÀ¤¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¶ì¤·¤àÌ±¤Î¤¿¤á¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤í¤¦¤È¤¹¤ëÎÂ»³Çñ¤ÎÌÌ¡¹¤ÎÁ°¤Ë¡¢º£¤¢¤ë¹ñ²È¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤Î»Ö¤òÄÙ¤½¤¦¤ÈÌÜÏÀ¤àÍûÉÙ¡Ê±é¡§¶Ì»³Å´Æó¡Ë¤é¶¯Âç¤ÊÅ¨¤¬Î©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¡ØËÌÊý¸¬»° ¿åÞ÷ÅÁ¡Ù¤Ï¡¢15Æü¤«¤éWOWOW¤äÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖLemino¡×¤Ë¤ÆÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
