¹©Æ£ÀÅ¹á¡Ö¿©¤Ù¤ë¤ÈÆÀ¤¹¤ë¡×¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¥Ø¥ë¥·¡¼¡×¸Þ¤Ä¤Î¸úÇ½¤¬¤¢¤ë¼êºî¤ê¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò¸ø³«¡ª
¡¡²Î¼ê¡¦¹©Æ£ÀÅ¹á¡Ê£µ£µ¡Ë¤¬¡¢¤ª¼êÀ½¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¤òÈäÏª¤·¡¢¥ì¥·¥Ô¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡£¹Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Öº£Æü¤Ï¤È¤Ã¤Æ¤â´¨¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤ª»¶Êâ¸å¡¢É¡¤¬ÀÖ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¼£¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¾Ð¡×¤È»Ï¤á¤Æ¡Ö¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¤È¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ê¤´¤Þ¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¤ò¾Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ª¤³¤Î¤´¤Þ¥±¡¼¥¤Ï¡¢¿©¤Ù¤ë¤ÈÆÀ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¡£¡£¡£¤È¤Ë¤«¤¯ÂÎ¤Î¤¿¤á¤Ë¤âÎÉ¤¯¤Æ¡¢ËªÌª¤ò¤«¤±¤¿¤ê¤·¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤¤´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¡¢£²¼ïÎà¤Î¾Æ¤¤¢¤¬¤Ã¤¿¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¤Î¼Ì¿¿¤äÀÚ¤êÊ¬¤±¤¿ÍÍ»Ò¤Ê¤É¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ¡Ö¤³¤Î¸Þ¤Ä¸úÇ½¤ò¸¡º÷¤¹¤ë¤È¤È¤Æ¤â¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢´ÊÃ±¤Ë¤Þ¤È¤á¤ë¤È¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤È±ÉÍÜÁÇ¤Ê¤É¤òÀâÌÀ¤·¤¿¸å¡¢¡ÖÄ²¡Ê¥è¡¼¥°¥ë¥È¡Ë¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤ÇµÛ¼ýÎÏ¤ò¹â¤á¡¢Íñ¤ÈÎÉ¼Á¤Ê¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¡¦»é¼Á¡¦¥ß¥Í¥é¥ë¤¬È©¡¦È±¡¦ÄÞ¤Î¡ÈÁÇºà¡É¤È¤Ê¤ê¡¢¹õ¤´¤Þ¤Î¹³»À²½ºîÍÑ¤¬¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¥±¥¢¡¡¼Â¤Ï¤³¤Î¸Þ¤Ä¤ò°ì½ï¤Ë¿©¤Ù¤ë¤ÈÁêÀÈ´·²¡£Ä²¡Ê¥è¡¼¥°¥ë¥È¡Ë¡ÜºàÎÁ¡Ê¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¡¦»é¼Á¡¦¥ß¥Í¥é¥ë¡Ë¡Ü¹³»À²½¡Ê¹õ¤´¤Þ¡Ë¤Ç¡¢¡Ø¾Ã²½ ¢ª µÛ¼ý ¢ª ºÆÀ¸¡Ù¤Þ¤Ç°ìµ¤¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¥«¥Ã¥Æ¡¼¥¸¥Á¡¼¥º£±¥Ñ¥Ã¥¯¡¡¥Ñ¥ë¥Æ¥Î¥è¡¼¥°¥ë¥È¡¢£±¤Ä¡¡Íñ£²¤Ä¡¡Á´Î³Ê´¡¡Âç¤µ¤¸£³ÇÕ°Ì¡¡¤Æ¤ó¤µ¤¤Åü¡¡¹¥¤¤Ê¤À¤±¡¡¤½¤·¤Æ¡¢Îý¤ê¹õ¥´¥Þ¡¡¹¥¤¤ÊÊ¬¤À¤±¡¡¤¢¤È¡¢¥ì¥â¥ó¤ò¾¯¤·¹Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¡Á´Éô¤ò¥ß¥¥µ¡¼¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¥±¡¼¥¤Î¾Æ¤Êý¤ËÆþ¤ì¤Æ¡¢¾å¤«¤é¥Ñ¥ó¥×¥¥ó¥·¡¼¥É¤òÃÖ¤¤Þ¤¹¡££±£¸£°ÅÙ¤Ç£´£°Ê¬¤°¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Îä¤ä¤·¤Æ¡¢¥Þ¥¹¥«¥ë¥Ý¡¼¥Í¤äÀ¸¥¯¥ê¡¼¥à¤Ê¤É¤È°ì½ï¤Ë¿©¤Ù¤ë¤Î¤âºÇ¹â¤Ç¤¹¡ª¡¡ËªÌª¤â¥Ð¥Ã¥Á¥ê¡£¤È¤Ë¤«¤¯¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ç¤¹¡×¤È¥ì¥·¥Ô¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤½¤·¤Æ¡¢ÌîºÚ¤ò¿Ê¤ó¤Ç¤Ï¿©¤Ù¤Ê¤¤±§Ãè¿Í¤Ë¹Ê¤ê¤¿¤Æ¥¸¥å¡¼¥¹¤ò¡ª¤½¤Î»Ä¤Ã¤¿Á¡°Ý¤Ç¥¯¥é¥Ã¥«¡¼¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÌîºÚ¤Î¥³¥ó¥½¥á¤ÇÌ£ÉÕ¤±¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤¬ËÜÅö¤Ë¤ª¤¤¤·¤¤¾Ð¡×¤È¥¯¥é¥Ã¥«¡¼¤Î¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¤ÆÄù¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖËè²óÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¤Í¤Ã¡×¡Ö¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤À¤Í¡ª¡×¡ÖºÇ¹â¤Ê¥Þ¥Þ¡×¡Ö¿´¤¬¥Ý¥«¥Ý¥«¤Ë¡×¡Ö¿©¤Ù¤¿¡Á¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£