¡ÚÌ¡²è¡ÛËÜÊÔ¤òÆÉ¤à

¡¡·ëº§¸å¡¢É×¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤½¡¶µ¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÎ¥º§¤·¤Æ¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿42ºÐ½÷À­¤¬¼ç¿Í¸ø¤Î¡Ø¤ï¤¿¤·¤¬Ã¯¤À¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡Ù¡Ê¤ä¤Þ¤â¤È¤ê¤¨/KADOKAWA¡Ë¡£Î¥º§¤·¤Æ¼«Ê¬¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢»Å»ö¤ÈÃæ³ØÀ¸¤ÎÂ©»Ò¤ò°é¤Æ¤ë¤³¤È¤À¤±¤È¹Í¤¨¤ë¡¢¤É¤³¤«Äü¤á¤Îµ¤»ý¤Á¤ÇÀ¸¤­¤Æ¤¤¤¿Èà½÷¤¬¡¢¤¢¤ëÃËÀ­¤ËÎø°¦´¶¾ð¤òÊú¤¤¤¿¤³¤È¤«¤éÊª¸ì¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡£

¡¡¼ç¿Í¸ø¡¦³¤Ìî¥µ¥Á¤Ï¤¢¤ëÆü¡¢¶Ð¤áÀè¤Î¸åÇÚÃËÀ­¡¦µû¾Â¤Ë¼è°úÀè¤Î¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ÎÆ¬¿ô¹ç¤ï¤»¤Ç»²²Ã¤ò¤ª´ê¤¤¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤Î²ñ¾ì¤Ç¤¿¤Þ¤¿¤Þ½Ð²ñ¤Ã¤¿Àî¾å¤È¤¤¤¦ÃËÀ­¤È°Õµ¤Åê¹ç¤·¡¢¥µ¥Á¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤ËÃËÀ­¤ËÂÐ¤·¤Æ¥È¥­¥á¥­¤ò³Ð¤¨¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤È¤Ï¤¤¤¨Ì¾»É°Ê³°¤ËÏ¢ÍíÀè¤Î¸ò´¹¤Ï¤»¤º¡¢¤Ò¤È¤È¤­¤ÎÌ´¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤¢¤ëÆü¡¢²ñ¼Ò¤Î¥Ñ¥½¥³¥ó¤ËÀî¾åÌ¾µÁ¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¤«¤é¥á¡¼¥ë¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¥µ¥Á¤ÏÂç´î¤Ó¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·¤½¤Î¸å¤Ï¥á¡¼¥ë¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤À¤±¤ÏÉÑÈË¤Ë¤¹¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤Ê¤ó¤ä¤«¤ó¤äÍýÍ³¤òÉÕ¤±¤é¤ì¤ÆÄ¾ÀÜ²ñ¤¦¤³¤È¤Ï¤ª¤í¤«¡¢ÅÅÏÃ¤ÇÏÃ¤¹¤³¤È¤¹¤é¤â¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¥µ¥Á¤Ï¤¢¤ëµ¿Ç°¤òÊú¤¯¤Î¤À¤Ã¤¿¡£

¡¡ºîÉÊ¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌä¤¤¤«¤±¤ÎÅú¤¨¤Ë¡¢¥µ¥Á¤È¤È¤â¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ææ²ò¤­¥â¥Î¤Î¤è¤¦¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Î¤¬ËÜºî¤Î¸«¤É¤³¤í¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¡¢ÆÉ¤ß»Ï¤á¤ë¤ÈºÇ¸å¤Þ¤Ç°ìµ¤¤ËÆÉ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤Ï¤º¤À¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢Àî¾å¤È½Ð²ñ¤¦Á°¤Î»Å»ö¤È»Ò°é¤Æ¤·¤«¤Ê¤¤¥µ¥Á¤Î¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤Ê¤¤¿´¾ð¤ä¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤ËÊú¤¤¤¿Îø¿´¤ËÉâ¤«¤ì¤ë»Ñ¡¢¤½¤·¤Æ»Ò¤É¤â¤¬¤Ç¤­¤ºÇº¤à¥µ¥Á¤ÎÍ§¿Í¡¦¥Þ¥ê¥Ê¤¬¥µ¥Á¤Ë¸þ¤±¤¿¼»ÅÊ¿´¤Ê¤É¡¢ÆÃ¤ËÆ±À¤Âå¤äÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¶­¶ø¤Î¿Í¤Ê¤é¤ÐÂç¤¤¤Ë¶¦´¶¤Ç¤­¤ë¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¢¤ë¡£

¡¡¥µ¥Á¤È¤Û¤«¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»×¤¤¤¬Íí¤ß¹ç¤¦¤³¤ÎÊª¸ì¤Ï»×¤¤¤â¤è¤é¤Ê¤¤·ëËö¤ò·Þ¤¨¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¤¼¤Ò¤´¼«¿È¤ÎÌÜ¤Ç³Î¤«¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡£

Ê¸¡áÀ¾²þ