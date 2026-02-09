ÁÆÉÊ¡¡MicroÍÆµ¿¼ÔÂáÊá¤Ç¡ÖDef Tech¡×Shen¤ËÃíÌÜ¡Ö¤¢¤ó¤Ê¤·¤Ä¤³¤¯¥Ï¥â¤ë¥³¥ó¥Ó¤â¤ª¤é¤ó¤Ç¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÁú¹ß¤êÌÀÀ±¡×¤ÎÁÆÉÊ¤¬£¹Æü¡¢£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£¿Íµ¤´ë²è¡Ö£±¿Í»¿ÈÝ¡×¤Ç²»³Ú¥Ç¥å¥ª¡Ö£Ä£å£æ¡¡£Ô£å£ã£è¡×¤Î£Í£é£ã£ò£ïÍÆµ¿¼Ô¤¬¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤¿·ï¤Ë¿¨¤ì¤¿¡£
¡¡£Í£é£ã£ò£ïÍÆµ¿¼Ô¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï£²Æü¡¢ÅÔÆâ¤Î¼«Âð¤Ç´ØÅì¿®±Û¸üÀ¸¶ÉËãÌô¼èÄùÉô¡Ê¥Þ¥È¥ê¡Ë¤Î²ÈÂðÁÜº÷¤ò¼õ¤±¤Æ´¥ÁçÂçËã¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢¸½¹ÔÈÈÂáÊá¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢£¸Æü¤Ë³«ºÅÍ½Äê¤À¤Ã¤¿Åìµþ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼£²£°¼þÇ¯µÇ°¸ø±é¤ÏÃæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¥Ç¥å¥ª¤òÁÈ¤à£Ó£è£å£î¤Ï£¹Æü¸½ºß¤Ç¼«¿È¤Î£Ó£Î£Ó¤Ç»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡ÁÆÉÊ¤Ï¡ÖÁêÊý¤µ¤ó¤À¤±¤Á¤ç¤Ã¤È¿´ÇÛ¤ä¤Ê¤¡¡££±¿Í¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤Æ¡¢µÞ¤ä¤Ã¤¿¤ä¤í¤¦¤·¡£¤Þ¤¡ÉðÆ»´Û¸ø±é¤â£±¿Í¤Ç¤ä¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤ó¤ä¤í¤¦¤«¤éÃæ»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¤â¡×¤È£Ó£è£å£î¤òµ¤¤Å¤«¤¤¤Ä¤Ä¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤ªÃÎ¤é¤»¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È°Õ¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡Ö¤¿¤À¤¡¡ª¡×¤ÈÀÚ¤êÊÖ¤¹¤È¡Ö¤¢¤ó¤Ê¤Ë¤º¤Ã¤È¤·¤Ä¤³¤¯¥Ï¥â¤Ã¤Æ¤Æ¤ó¤«¤é¡¢ÁêÊý¤âÄ´¤Ù¤í¡Á¡ª¡×¤ÈÊü¸À¡£¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡Ö£Í£ù¡¡£×£á£ù¡×¤ò¸ý¤º¤µ¤ß¤Ê¤¬¤é¡Ö¤º¤Ã¤È¥Ï¥â¤Ã¤Æ¤¿¤ä¤ó¡¢£²¿Í¤Ç¡£¤¢¤ó¤Ê¤·¤Ä¤³¤¯¥Ï¥â¤ë¥³¥ó¥Ó¤â¤ª¤é¤ó¤Ç¡£ÁêÊý¤âÄ´¤Ù¤Ê¤¤¤È¤Í¤§¡©¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¤È¸ý³Ñ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¡£