FRUITS ZIPPER¿¿Ãæ¤Þ¤Ê¡¢CANDY TUNEÊ¡»³ÍüÇµ¡õÂ¼ÀîÈì°É¤Î¿©¥ì¥ÝÊ¹¤¡ÈÅìµþ¥É¡¼¥à¤è¤ê¶ÛÄ¥¡É¡ÖËå2¿Í¤Ë¤³¤ó¤Ê¤ó¤ä¤é¤ì¤¿¤é¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/02/09¡Û¡ÖKAWAII MONSTER LAND - HARAJUKU -¡×¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤¬2·î9Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢FRUITS ZIPPER¤Î¿¿Ãæ¤Þ¤Ê¡¢CANDY TUNE¤ÎÊ¡»³ÍüÇµ¡¢Â¼ÀîÈì°É¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎÁýÅÄ¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó»á¡¢¥¢¥½¥Ó¥·¥¹¥Æ¥àÂåÉ½¼èÄùÌò¤ÎÃæÀîÍª²ð»á¡¢GENDA GiGO Entertainment ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤ÎÆóµÜ°ì¹À»á¤¬½ÐÀÊ¡£¿¿Ãæ¤¬¿©¥ì¥Ý¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿©¥ì¥Ý¤ËÄ©ÀïÃæ¤Î¥«¥ï¥é¥Ü¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë
ÊóÆ»¿Ø¤ÎÁ°¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¿¿Ãæ¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×ºÇÂçµ¬ÌÏ¤È¤Ê¤ëÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤ò2·î1Æü¤Ë¹Ô¤Ã¤¿´¶ÁÛ¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡ÖºÇ¶á¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦¼Â´¶¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥é¥¤¥Ö¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¡¢¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ»ä¤¿¤Á¤Î³Ú¶Ê¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¤¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´¶¼Õ¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¡¢¹â¤¤¤È¤³¤í¤¬¶ì¼ê¤À¤½¤¦¤Ç¡¢µ¤µå¤Ë¾è¤Ã¤¿±é½Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ÇÉÝ¤¯¤Æµã¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¹ðÇò¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢CANDY TUNE¤Î2¿Í¤Ï¡¢2025Ç¯12·î31Æü¤ÎÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë½é½Ð¾ì¤·¤¿´¶ÁÛ¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢Ê¡»³¤Ï¡Ö½é½Ð¾ì¡¢¤½¤·¤Æº£²ó¤Ï¹ÈÁÈ¤Î¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¶ÛÄ¥¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¹ÈÇò²Î¹çÀï¤òÄÌ¤¸¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë¸µµ¤¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¼Â´¶¤¬¤¹¤´¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¡ÖKAWAII LAB.¡×¤ò¤µ¤é¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Æ¡¢Ì´¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿´¶¼Õ¤ò¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÇÏª¤·¡¢Â¼Àî¤Ï¡ÖÌ´¤Ë·Ç¤²¤¤ì¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤Âç¤¤ÊÉñÂæ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤«»ä¤¿¤Á¤¬¡¢¤·¤«¤âFRUITS ZIPPER»Ð¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç½é½Ð¾ì¤ò¿ë¤²¤é¤ì¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤º¡¢ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¹¤®¤ë1¥ö·î´Ö¤Ç¤·¤¿¡£½Ð¾ì¤·¤¿»þ¤â¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤·¡¢ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¼Â´¶¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤â¡ÈËÜÅö¤Ë½Ð¤¿¤Î¤«¤Ê¡©¡É¤Ã¤Æ¤Þ¤ÀÌ´¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤1Æü¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡ÖKAWAII MONSTER LAND - HARAJUKU -¡×¤Ï¡¢ÁýÅÄ»á¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¡ÈKAWAII¤Î¥ï¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥É¡É¥Ö¥é¥ó¥É¡£¤«¤Ä¤Æ¸¶½É¤ËÂ¸ºß¤·¤¿¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ÖKAWAII MONSTER CAFE¡×¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤¿¤Á¤ÎÁÔÂç¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Î¿·¾Ï¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿·¤·¤¤¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È»ÜÀß¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¡£Âè1ÃÆÈ¯É½¤Ç¤âÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤ÀËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤ÀÃ¯¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¸¶½É¤ÎÃÏ²¼¤Ë¹¤¬¤ë¥ï¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥É¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤ÂÎ¸³¤òÆÏ¤±¤ë»ÜÀß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖKAWAII MONSTER CAFE¡×¤Ç¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥¬¡¼¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¿¿Ãæ¤Ï¡¢²þ¤á¤ÆÆ±½ê¤òË¬¤ì¤¿´¶ÁÛ¤ò¿Ò¤Í¤é¤ì¤ë¤È¡Ö½é¤á¤Æ¤³¤ÎÆâÂ¦¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤¬»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡ÖKAWAII MONSTER CAFE¡×¤È¡ÖKAWAII MONSTER LAND¡×¤ÏÊÌ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤Î¶õ´Ö¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤Æ¡¢½é¤á¤Æ¡ÖKAWAII MONSTER CAFE¡×¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤¿»þ¤ÈÆ±¤¸¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¤½¤ì°Ê¾å¤Î¥ï¥¯¥ï¥¯¤ò´¶¤¸¤ÆÄ»È©¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤«¤ï¤¤¤¤¤â¤Î¤ä¡¢ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤ï¤¤¤¤¤â¤Î¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢Â¼Àî¤Ï¡Ö»ä¤Ï¡È¤³¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¹¥¤¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤ªÅ¹¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¸«¤Ä¤±¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÇã¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Î¤¬ÊÊ¤Ç¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ã¤Æ¸ÄÀ¤ò½Ð¤»¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤È¤³¤í¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢²È¤Ë½¸¤á¤Á¤ã¤¦¤Î¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¤³¤Î´Ö¤â¥¿¥¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ì¾Á°¤âÁÇÀ¤â¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÇã¤Ã¤Æ¡¢¤ª²È¤Ë»ý¤Ã¤Æµ¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ²ñ¾ì¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¤¡¢Ê¡»³¤Ï¡Ö»ä¤Ï¿å¿§¤È¥Ô¥ó¥¯¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤È¡¢¿å¿§¤È»ç¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¹¥¤¤Ç¡¢¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¤â¤Î¤¬¤È¤Ã¤Æ¤âÂç¹¥¤¤Ç¡¢Éô²°¤ÎÊÉ¤¬¤â¤È¤â¤ÈÁ´ÌÌ²«¿§¤À¤Ã¤¿¤Î¤ò¡¢¿å¿§¤È»ç¤ËÄ¥¤êÂØ¤¨¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¥«¥é¥Õ¥ë¤ÊÃæ¤ÇÀ¸¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤â¥Ó¥Ó¥Ã¥È¤Ê¥Ô¥ó¥¯¤Î¤â¤Î¤È¤«¿å¿§¤À¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¿§Ì£¤ÎÁ¯¤ä¤«¤µ¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢¾®Êª¤È¤«¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£Æ±½ê¤â¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¶õ´Ö¤ò¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡Ö¤³¤ÎÃæ¤ÇÌ²¤ê¤¿¤¤¤¯¤é¤¤¡¢»ë³¦¤¬¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£
Æ±¤¸¼ÁÌä¤Ë¡¢¿¿Ãæ¤Ï¡Ö»ä¤Ï»Ò¤É¤â¸þ¤±¤Î¥á¥¤¥¥ó¥°¥È¥¤¤ò½¸¤á¤ë¤³¤È¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤éÇÉÀ¸¤·¤Æ¡¢ºÇ¶á¤Ï¥¹¥¤¡¼¥Ä¥Ç¥³¤Î¥Ñ¡¼¥Ä¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÆ±½ð¤Î¶õ´Ö¤ò¸«¤Æ¡Ë»ä¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ï¤³¤ì¤À¤Ã¤¿¤Ã¤ÆºÆÅÙÇ§¼±¤·¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï3¿Í¤¬Æ±½ê¤Ç¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¤ò»î¿©¤¹¤ë´ë²è¤â¹Ô¤ï¤ì¡¢Ê¡»³¤ÈÂ¼Àî¤¬¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¾å¤²¤Æ¿©¥ì¥Ý¤ò¤·¤¿¤Î¤Á¡¢¼«¿È¤ÎÈÖ¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¤¿¿¿Ãæ¤Ï¡Ö¥ä¥Ð¤¤¡Ä¡¢¤¤¤ÞÅìµþ¥É¡¼¥à¤è¤ê¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤ë¡£Ëå2¿Í¤Ë¤³¤ó¤Ê¤ó¤ä¤é¤ì¤¿¤é¡Ä¡×¤ÈÅÇÏª¤·¤Æ²ñ¾ì¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¤¤Ä¤Ä¡¢°ìÃ¶¡¢¸å¤í¤ò¸þ¤¤¤Æ¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¤òÆþ¤ì¡¢Àª¤¤¤è¤¯Á°¤ò¸þ¤¤¤Æ¡Ö¥¸¥ã¡¼¥ó¡ª¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡¢¤³¤Î¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥Ð¡¼¥¬¡¼¡ª¡×¤È¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¿©¥ì¥Ý¤ò¤Ï¤¸¤á¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤â¡Ö¤É¤³¤«¤é¿©¤Ù¤è¤¦¡£Á´Éô»î¤µ¤ì¤Æ¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡×¤ÈÉÔ°Â¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¸å¤Î°Ï¤ß¼èºà¤Ç¡¢¿¿Ãæ¤Î¿©¥ì¥Ý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿Ê¡»³¤Ï¡Ö¡Ê¹µ¼¼¤Ë¡ËÌá¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¡Ø¤à¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¶ÛÄ¥¤·¤¿¡Ù¤Ã¤Æ¡¢¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿´é¤ò¸«¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê°ìÌÌ¤¬¸«¤é¤ì¤ÆNEW KAWAII¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡¿¿Ãæ¤Þ¤Ê¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¿¶¤êÊÖ¤ë
¢¡Ê¡»³ÍüÇµ¡õÂ¼ÀîÈì°É¡¢½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡È¤«¤ï¤¤¤¤¤â¤Î¡É¤Ï¡©
¢¡¿¿Ãæ¤Þ¤Ê¡¢¿©¥ì¥Ý¤Ë¡ÖÅìµþ¥É¡¼¥à¤è¤ê¶ÛÄ¥¡×
