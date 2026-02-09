¡ÖYou¡ìre all set¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©Åú¤¨¤¬¤ï¤«¤ë¤È¥¹¥Ã¥¥ê¡ª¡Ú1Ê¬±Ñ²ñÏÃ¡Û
¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤â»È¤Ã¤Æ¤ë¡ªÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤«¤Ã¤³¤¤¤¤±Ñ²ñÏÃ¥Õ¥ì¡¼¥º¤òËèÆü¤Ò¤È¤ÄÊÙ¶¯¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©´ÊÃ±¤ÊÃ±¸ì¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢°Õ³°¤È°ÕÌ£¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤...¤½¤ó¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¡ÖYou're all set¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©
°Õ³°¤ÈÆñ¤·¤¤¤³¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¡£
Ä¾Ìõ¤·¤Æ¤â°ÕÌ£¤ÏÄÌ¤¸¤Þ¤»¤ó¡ª
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤³¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤Î°ÕÌ£¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡Ö´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
¡ÖYou're all set¡×¤Ï¡¢¼êÂ³¤¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤ê»Å»ö¤¬´°Î»¤·¤¿¤È¤¤Ë¤è¤¯¼ª¤Ë¤¹¤ë¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ç¤¹¡£
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î¥ì¥¸¤Ç¤â»È¤ï¤ì¤ëÉ½¸½¤Ê¤Î¤Ç¡¢³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¡ÖYou have all the necessary documents. You¡Çre all set! Please proceed to window 3.¡×
¡Ê½ñÎà¤ÏÁ´¤Æ¤ªÂ·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ï¤¤¡¢Âç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£»°ÈÖÁë¸ý¤Ë¤ª¿Ê¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ËèÆü1Ê¬±Ñ²ñÏÃ¤Ç¡¢ÃÎ¤Ã¤ÆÆÀ¤¹¤ë¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¢¨²òÅú¤ÏÊ£¿ô¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥é¥¤¥¿¡¼ Ray WEBÊÔ½¸Éô