¡ÈÀ¸³è´¶¤¢¤ë¡É¼«Âð¥¥Ã¥Á¥ó¤¬ÏÃÂê¡¦¥¤¥â¥È¥¢¥ä¥³¡Ê40¡Ë¡¢¿ÍÀ¸¤Ç½é¤á¤Æºî¤Ã¤¿°ìÉÊ¤ËÈ¿¶Á¡Ö½é¤á¤Æ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡×¡Ö¤ª»Ò¤µ¤ó¤â´î¤Ó¤Þ¤¹¤è¤Í¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥¤¥â¥È¥¢¥ä¥³¡Ê40¡Ë¤¬¡¢¿ÍÀ¸¤Ç½é¤á¤Æºî¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦°ìÉÊ¤ò¾Ò²ð¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥¤¥â¥È¥¢¥ä¥³¤ÎÀ¸³è´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¼«Âð¥¥Ã¥Á¥ó¤ä½é¤á¤Æºî¤Ã¤¿°ìÉÊ
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¡¢ÊÉ°ìÌÌ¤ËËÜ¤¬ÊÂ¤Ö¼«Âð¤Î°ì¼¼¤ä¡¢4ºÐ¤ÎÄ¹ÃË¤È¸ø±à¤ÇÍ·¤ÖÍÍ»Ò¡¢¡Ö»þº¹¥Ü¥±¤ÇÁá¤¯µ¯¤¤¿Ä«¤Ï²¹¤«¤¤ÆüËÜ¿©¤ò¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¿©»ö¤Ê¤É¡¢Æü¾ï¤ÎÍÍ»Ò¤òSNS¤ÇÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¿¥¤¥â¥È¡£2024Ç¯9·î27Æü¤Ë¹¹¿·¤·¤¿YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤Ï¡¢¼«Âð¥¥Ã¥Á¥ó¤Ë¤¢¤ë¤³¤À¤ï¤ê¤Î¿©´ï¤äÄ´Íý²ÈÅÅ¤òÈäÏª¤·¡¢¡ÖåºÎï¤À¤±¤ÉÀ¸³è´¶¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¹¥´¶»ý¤Æ¤ë¡¼¡¼¡ª¡×¡Ö¤È¤Æ¤â²ÈÄíÅª¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ìÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¿ÍÀ¸¤Ç½é¤á¤Æºî¤Ã¤¿°ìÉÊ¤ËÈ¿¶Á
¡¡2026Ç¯2·î8Æü¤Ë¹¹¿·¤·¤¿Instagram¤Ç¤Ï¡¢¡Ö40ºÐ¡£¿ÍÀ¸¤Ç¤Ï¤¸¤á¤Æ¥¯¥Ã¥¡¼¾Æ¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¢¤¬¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¼êÁ°Ì£Á¹¤Ç¤¹¤¬¡¢¤«¤Ê¤êÈþÌ£¤·¤¯¾Æ¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼«²è¼«»¿¤·¤¿¡¢¿ÍÀ¸½é¤Î¼êºî¤ê¥¯¥Ã¥¡¼¤òÈäÏª¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÈþÌ£¤·¤½¤¦¡£½é¤á¤Æ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡×¡Ö¥¹¥Æ¥¤Ç¤¹¤Í¡£¤ª»Ò¤µ¤ó¤â´î¤Ó¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë