°û¿©ÎÁÉÊ¾ÃÈñÀÇ¥¼¥í¡¢²ÆÁ°¤Ë½¸Ìó¡¡¼óÁê¡¢²þ·û¼Â¸½¤Ø¡ÖÄ©Àï¿Ê¤á¤ë¡×
¡¡¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¡Ê¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¡Ë¤Ï9Æü¡¢½°±¡Áª°µ¾¡¤ò¼õ¤±¤ÆÅÞËÜÉô¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤·¡¢¸øÌó¤Ë·Ç¤²¤¿2Ç¯¸ÂÄê¤Î°û¿©ÎÁÉÊ¾ÃÈñÀÇ¥¼¥í¤Î¸¡Æ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼Ò²ñÊÝ¾ã¤ÈÀÇ¤Î°ìÂÎ²þ³×¤òµÄÏÀ¤¹¤ë¡Ö¹ñÌ±²ñµÄ¡×¤Ç¤Î¶¨µÄ¤ò·Ð¤Æ²ÆÁ°¤Ë¤Ï½¸Ìó¤·¤¿¤¤¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£·ûË¡²þÀµ¤ò½ä¤ê¡ÖÌ¤Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤Ê¤¬¤é²þ·û¤Ë¸þ¤±¤¿Ä©Àï¤ò¿Ê¤á¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¡¢¹ñÌ±ÅêÉ¼¼Â»Ü¤Ë¸þ¤±¤¿´Ä¶À°È÷¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤·¤¿¡£À¯ºö¼Â¸½¤Ë¸þ¤±ÌîÅÞ¤Ë¶¨ÎÏ¤â¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡²ñ¸«¤ËÀèÎ©¤Á¡¢¼óÁê¤ÏÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎµÈÂ¼ÍÎÊ¸ÂåÉ½¤È²ñÃÌ¤·¡¢Ï¢Î©À¯¸¢·ÑÂ³¤ÈÏ¢Î©¹ç°Õ¤Î¼Â¸½¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡£
¡¡¼óÁê¤Ï²ñ¸«¤Ç¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¡Ê¾ðÊó³èÆ°¡Ëµ¡Ç½¶¯²½¤Ë¸þ¤±¡¢¹ñ²È¾ðÊó¶É¤äÂÐÆüÅê»ñ¤ò¿³ºº¤¹¤ë¶¨µÄÂÎ¡ÖÂÐÆü³°¹ñÅê»ñ°Ñ°÷²ñ¡×ÀßÃÖ¤Î¤¿¤á¤ÎË¡°Æ¤òÁá´ü¤Ë¹ñ²ñ¤ØÄó½Ð¤¹¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡»²±¡¤ÇÍ¿ÅÞ¤¬²áÈ¾¿ô¤ËÆÏ¤¤¤Æ¤Ê¤¤¸½¾õ¤Ë¿¨¤ì¡Ö°ú¤Â³¤À¯ºö¼Â¸½¤ËÁ°¸þ¤¤ÊÌîÅÞ¤Ë¶¨ÎÏ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¶¯Ä´¡£¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤È¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÀ¯ºöÌÌ¤Ç¹â»ÔÀ¯¸¢¤È¿ÆÏÂÀ¤¬¹â¤¤¡£Ï¢Î©¤ò´Þ¤á¤Æ°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤Î°Õ¸þ¤¬¤¢¤ì¤Ð¤¼¤ÒÄÉµá¤·¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£