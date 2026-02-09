「何かが生まれそうな予感」相川七瀬、B′z・松本孝弘との豪華ショット公開「滅多にない写真」「すごい」
歌手の相川七瀬さんは2月9日、自身のInstagramを更新。ロックバンド・B'zのギタリスト、松本孝弘さんとの貴重なプライベートショットを公開しました。
【写真】相川七瀬＆B'z・松本のツーショット
日本のロックシーンをけん引し続けてきた2人の共演にファンからは、「滅多にない写真です」「尊すぎます」「豪華なツーショット！」「すごい」といった声や、「何かが生まれそうな予感」「大好きなお二人 是非コラボお願いします」などコラボレーションを望む声も多く集まりました。
(文:五六七 八千代)
「何かが生まれそうな予感」相川さんは「B'zの松本さんと」とつづり、1枚の写真を投稿。レストランの個室と思われる場所で肩を並べる相川さんと松本さんです。相川さんはリラックスした表情を見せ、松本さんも優しいほほ笑みを浮かべています。
「三浦家お餅つき2025」普段のInstagramでもたびたびプライベートショットを公開している相川さん。2025年12月28日には「三浦家お餅つき2025」とつづり、横浜DeNAベイスターズの三浦大輔監督の家族と餅つきを楽しむ動画を披露しました。今後の投稿も楽しみですね。
