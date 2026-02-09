冬に行きたい「高知県の滝」ランキング！ 2位「平家の滝」を抑えた1位は？【2026年調査】
凛とした空気が満ちる2月は、滝が凍りつく「氷瀑」や巨大なつららなど、冬ならではの造形美を楽しめる季節です。厳しい寒さが生み出す、まるで時が止まったかのような神秘的な光景を求めて、旅に出かけてみませんか。
All About ニュース編集部では、2026年1月29〜30日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、冬の観光に関するアンケートを実施しました。その中から、冬に行きたい「高知県の滝」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「伝説が残る神秘的な滝」（50代男性／岡山県）、「冬の冷たい空気が、歴史の重みをより感じさせるから」（10代女性／新潟県）、「雰囲気がすきなためです」（20代女性／三重県）といった声が集まりました。
回答者からは「瀬戸川渓谷にあり、切り立った岩壁とエメラルドグリーンの滝壺が特徴。冬は水の透明度が極限まで高まり、吸い込まれるような碧色を見せます」（50代女性／東京都）、「アメガエリの滝は、岩肌を滑り落ちるような優しい水の流れが美しく、冬になると周囲の空気が澄み、滝の白さがより際立つ静かな景観を楽しめます。深い森に囲まれた場所にあり、冬は訪れる人も少なく、自然の音だけが響く落ち着いた時間を過ごせる点も魅力です。冷え込む日には岩肌に薄い氷がつき、冬ならではの凛とした雰囲気が漂います。派手さはないものの、静寂と透明感を味わえる滝として、この季節に訪れたいと感じました」（40代女性／滋賀県）、「どんな滝か見てみたい」（40代女性／東京都）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
