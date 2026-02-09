¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó´ó¤ê¤Î¥«¥Ã¥³¤¤¤¤½÷¤Ë°é¤Ä¤È¤Ï¡×¡¡Êì¤ÏÍÌ¾½÷Í¥¡¡¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼Í¥²Ï¡¢34ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¿ÆÍ§¤È¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È
¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÍ¥²Ï¤µ¤ó¡Ê34¡Ë¤¬8Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£½÷Í¥¤Ç¤¢¤ëÊì¤Î¸¶ÅÄÈþ»Þ»Ò¤µ¤ó¤È¤Î¼Ì¿¿¤ä¡¢¿ÆÍ§¤Î½÷Í¥¤ÎÀÐ¶¶ÊæÇµ¹á¤µ¤ó¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿ÆÍ§¤Î½÷Í¥ÀÐ¶¶ÊæÇµ¹á¤µ¤ó¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È
Í¥²Ï¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö34ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£Åê¹Æ¼Ì¿¿¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢ÍÄ¾¯´ü¤ÎÍ¥²Ï¤µ¤ó¤¬¼ã¤«¤ê¤·º¢¤Î¸¶ÅÄ¤µ¤ó¤ËÊú¤Ã¤³¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤â¡£Í¥²Ï¤µ¤ó¤Ï¡Ö34Ç¯Á°¤ÎÄ«5»þ¤ËÂçÀã¤ÈÃÏ¿Ì¤ÎÃæ¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤¬´èÄ¥¤Ã¤Æ»º¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤ó¤À¤Ê¤¢¡£»º¤à¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¤·¡¢»º¤Þ¤ì¤Æ¤¯¤ë¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¡£¤¤¤Ä¤â»Ò¶¡¤Îº¢¤Î¼Ì¿¿¸«¤ë¤È¤®¤å¤Ã¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¡¢»ä¤Î»Ò¡ª¡ª¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤ËÊú¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¡×¤ÈÊì¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£Love you so so much.¡×¤È´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¿ÆÍ§¤Î¤Û¤Î¤Á¤ã¤óFamily¤Ë¤ª½Ë¤¤¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¹¬¤»Ëþ¤ÁËþ¤Á¤Î°ìÆü¤Ç¤·¤¿¡¡¤ª½Ë¤¤¤Î¸ÀÍÕ¤â¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÀÐ¶¶¤µ¤ó¤È´é¤ò´ó¤»¹ç¤¦ÃçÎÉ¤·¥·¥ç¥Ã¥È¤â¥¢¥Ã¥×¡£Åê¹Æ¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡ÖÌ¿ÂçÀÚ¤Ë¡¢À¼¤È¿ÈÂÎ¡¢¿´¤ÇÂ¸Ê¬¤ËÀ¸¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤á¤¯¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
SNS¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÍ¥²Ï¡ª¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤Ã¡ª¡ª¡ªÂç¹¥¤¤À¤¼¡Á¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê²Ä°¦¤¤»Ò¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¤ªÊì¤µ¤ó´ó¤ê¤Î¥«¥Ã¥³¤¤¤¤½÷¤Ë°é¤Ä¤È¤Ï¡×¡ÖÍ¥²Ï¤Á¤ã¤ó¤âÁÇÅ¨¤Ê¥ì¥Ç¥£¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡Ö¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡Á¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¡¥Þ¥Þ¤âÈþ¿Í¡×¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤óÍ¥²Ï¤Á¤ã¤ó¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡Á¡×¡Ö2¿Í¤È¤â¤Û¤Ã¤Ú¥Ô¥«¥Ô¥«¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¼Ì¿¿¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£