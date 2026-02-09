「食べると得する」？ 工藤静香、“めちゃくちゃヘルシーな”手作りケーキ披露「体のためにも良くて」
歌手の工藤静香さんは2月8日、自身のInstagramを更新。ヘルシーな手作りケーキを披露しました。
【写真】工藤静香のヘルシー手作りケーキ
特にごまチーズケーキについては、「食べると得するような。。。とにかく体のためにも良くて、蜂蜜をかけたりしてもおいしい感じです」と紹介。美容や健康への意識が高い工藤さんらしい“身体が喜ぶスイーツ”に仕上がっているようです。他にも野菜を絞ったジュースや、残った野菜の繊維で作ったというクラッカーが載っています。
ファンからは、「しーちゃんすごい」「今回は詳しく効能まで書いてくれてある ありがたい」「ひゃーーーおうち行きたい」「お家に帰ったらこんな暖かいお菓子たちが並んでるの羨ましすぎる」「いつも手作り素晴らしいです」など、称賛の声が集まっています。
コメントでは、「kōkiちゃんお誕生日おめでとうございます」「静香さんの愛いっぱいですね」「凄く豪華で愛情たっぷりのお料理に囲まれて幸せですね」などの声が寄せられました。今後の投稿も楽しみですね。
(文:五六七 八千代)
【写真】工藤静香のヘルシー手作りケーキ
「いつも手作り素晴らしいです」工藤さんは「チーズケーキとめちゃくちゃヘルシーなごまチーズケーキを焼きました！」とつづり、手作りのスイーツを披露しました。公開されたのは、10枚の写真と1本の動画で、こんがりと黄金色に焼き上がったチーズケーキと、ごまをたっぷりと練り込んだという「ごまチーズケーキ」などが写っています。
ファンからは、「しーちゃんすごい」「今回は詳しく効能まで書いてくれてある ありがたい」「ひゃーーーおうち行きたい」「お家に帰ったらこんな暖かいお菓子たちが並んでるの羨ましすぎる」「いつも手作り素晴らしいです」など、称賛の声が集まっています。
「静香さんの愛いっぱいですね」5日には、次女でモデルのKoki,さんが誕生日を迎えたことを報告。「どんなに手間がかかっても喜んでもらえると嬉しくてね」と、娘のために腕を振るった豪華な手料理の数々を披露しました。バースデーメニューは、華やかな「花」がテーマ。たくさんのいちごで彩られたケーキや、サラダや刺身が美しく盛り付けられており、食卓はまるで花畑のような鮮やかさです。
コメントでは、「kōkiちゃんお誕生日おめでとうございます」「静香さんの愛いっぱいですね」「凄く豪華で愛情たっぷりのお料理に囲まれて幸せですね」などの声が寄せられました。今後の投稿も楽しみですね。
(文:五六七 八千代)