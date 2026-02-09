「テート美術館コレクション UT」（税込 1990円）

　「ユニクロ」のグラフィックTシャツブランド「UT」は、2月下旬から、イギリスにある国立近現代美術館“テート・モダン”のアートを落とし込んだTシャツを、全国の「ユニクロ」店舗およびオンラインストアで発売する。

■世界中で愛されるアートを身近に

　今回登場するのは、世界を代表するモダン・アートとコンテンポラリー・アートが集まるテート・モダンの、さまざまな収蔵作品の中から厳選したアートをデザインにあしらったTシャツ全6種。

　ルイーズ・ブルジョワの彫刻作品『Maman（ママン）』や、アンリ・マティスによる『The Snail（かたつむり）』など、世界中で愛されるアートを使用したラインナップがそろう。

　その他、サルバドール・ダリの『Lobster Telephone（ロブスター電話）』を胸元にプリントしたTシャツなどが用意され、多種多彩なアートを身近に楽しめるコレクションとなっている。