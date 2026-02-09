¡ÖÃ¯¤«¡Ä¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×ÆÍÁ³¤Îà¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë°ìÊÑá¸µÅ·ºÍ»ÒÌò¡¦²ÃÆ£À¶»ËÏº¡¢24ºÐ»Ñ¤ËÁûÁ³¡ÖµÞ¤Ë¤³¤ì¤Ï¿´Â¡¤Ë°¤¤¡×¡Öµã¤¯¡×
ÃãÈ±¤Ë¡ª
¡¡2009Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖÅ·ÃÏ¿Í¡×(NHK)¤Ë½Ð±é¤·ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¸µ»ÒÌò¤¬à¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë°ìÊÑá¤·¤¿ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÈ±ÀÚ¤Ã¤¿(2½µ´ÖÁ°)¡×¤È¤·¡¢¥Þ¥Ã¥·¥å¥ë¡¼¥à¥«¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿ÃãÈ±¤Î¿·¥¹¥¿¥¤¥ë»Ñ¤òX¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤Ï²ÃÆ£À¶»ËÏº(24)¡£
¡¡¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¤ò¼ó¤Ë¤«¤±¡¢Â¿³Ñ·Á¥á¥¬¥Í¤ò¿È¤ËÃå¤±¿¿¤Ã¤¹¤°Á°¤ò¸«¿ø¤¨¤ë¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡ÆÍÁ³¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬°ìÊÑ¤·¤¿»Ñ¤Ë¡Ö2½µ´ÖÁ°¡©¡×¡Öº£¡¢È±¤ò»¶È±¤·¤¿¡Á¤Ã¤Æ¤¤¤¦»ö¤ò¡¢ÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤¨¡¼¡£À¨¤¤¥¤¥á¡¼¥¸ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤Í¡ª¡×¡ÖÃ¯¤«¡Ä¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡ÖÀ¨¤¤¥¤¥á¡¼¥¸ÊÑ¤ï¤ë¤«¤â¡£¤á¤Ã¤Á¤ã»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡¢²Ä°¦¤¤¤£¡×¡Öµã¤¯¡×¡Ö¿·¥Ó¥¸¥å¤â¤Û¤ó¤È¤Ë¤«¤Ã¤³¤¤¤¤♡♡¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£