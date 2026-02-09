¡Ö¹õ¥¹¥È¥Ã¥¥ó¥°Íú¤¤¤Æ¤ë¡×àÄ¶¥Ó¥Ã¥°¥·¥ç¥Ã¥Èá¸µNHKà¼ÒÄ¹¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼áÆ£°æÉñ¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤¢¤ê¤¢¤ê¡×
¡¡¸µNHK¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¡¢¸½ºß¤ÏÊ£¿ô¤Î»ö¶È¤ò·Ð±Ä¤·¤Ê¤¬¤é¥Õ¥ê¡¼¤Î³èÆ°¤âÂ³¤±¤ëà¼ÒÄ¹¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼á¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Öº£Ç¯¤â1·î¤ÎÂçÁêËÐ½é¾ì½ê¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ª½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤éæÆ±î¤µ¤ó¤Î¸å±ç²ñ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÈÂÇ¤Á¾å¤²¤â»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢æÆ±î¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Æ£°æÉñ¡£
¡¡¥ß¥Ë¾æ¤Ë¹õ¥¹¥È¥Ã¥¥ó¥°¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥³¡¼¥Ç¤ÎÆ£°æ¤¬æÆ±î¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤Î¤Û¤«¡¢ÂçÈ¤«¤é¤Ï¤ß½Ð¤ë¤Û¤É¤ÎÂçÎÌ¤ÎÆé¤Î¶ñºà¤ò»ý¤Ã¤Æ¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤âÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ÌòÎÏ»Î¤ÈÊÂ¤ó¤À¤ê¡¢¿©»öÆâÍÆ¤¬ÇÁ¤¸«¤¨¤ë¥¹¥±¡¼¥ë¤ÎàÂç¤¤Êá¼Ì¿¿¤Î¿ô¡¹¤Ë¡Ö¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤¢¤ê¤¢¤ê¡×¡Ö¤Æ¤ó¤³À¹¤ê¡×¡ÖºÇ¶á¹õ¥¹¥È¥Ã¥¥ó¥°Íú¤¤¤Æ¤ë¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡Æ£°æ¤ÏÂç³Ø¤òÂ´¶È¸å¡¢NHK²¬»³¤ËÆþ¼Ò¡£2Ç¯´ÖÍ¼Êý¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¡¢¤½¤Î¸å¥Õ¥ê¡¼¤ØÅ¾¿È¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î»Å»ö¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ¡¢¥«¥Õ¥§¥Ð¥ë¡¢¥«¥é¥ª¥±¥Ð¡¼¡¢ÈþÍÆ¼¼¤È3¤Ä¤Î»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£