¡Ö¥¸¥ç¡¼¥¸²»³Ú¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î½ê¥¸¥ç¡¼¥¸(71)¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤¦¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¹ë²Ú¤¹¤®¤ë¤ÈÏÃÂê¤ò¤è¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÊ¿Æü¤Á¤ã¤ó¤Î¤ê¥ì¥Ý¡¼¥È¡ª¥¸¥ç¡¼¥¸·»¤µ¤ó¡¢71²óÌÜ¤ÎÃÂÀ¸Æü¡ª¡ª½Ë¤¤¤¹¤®¤Æ81ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ª¡ª¥¸¥ç¡¼¥¸²»³Ú¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡¢À®¾ë¾Æ¤Ä»¥Ù¡¼¥¹¡ª¡Ä¡×¤È¤·¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÃÂÀ¸²ñ¤òÊó¹ð¤·¤¿¤Î ¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÌÚÍü·ûÉð(63)¡£
¡¡1·î26Æü¤Ë71ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿½ê¤ò¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Ò¥í¥ß(60)¡¢¸µ¥×¥íÌîµå¡¦µð¿Í¤Î¿åÌîÍº¿Î¤µ¤ó(60)¡¢ÇÐÍ¥¤Î¸÷ÀÐ¸¦(64)¡áËÌ¶å½£»Ô½Ð¿È¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦ ¤Þ¤¹¤À¤ª¤«¤À¤Î²¬ÅÄ·½±¦(57)¤é¤¬½ËÊ¡¡£°û¿©Å¹Æâ¤Ç¤Î¾Ð´é¤Î½¸¹ç¼Ì¿¿¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡¡¤Ë¤®¤ä¤«¤Ê²ñ¤Ë¡ÖÇ¯Îð¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¤ÇÁÇÅ¨¡×¡Ö¤ï¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã¤¨¤¨¤Ç¤¹¤Í¤§¡×¡Ö¤³¤ó¤ÊÌÌ»Ò¡ª¡×¡Ö¤í¤¦¤½¤¯71ËÜ¡×¡Ö¥á¥ó¥Ä¤¬À¨¤¤...¡×¡Ö½ê¥¸¥ç¡¼¥¸¤µ¤ó¤Î¿ÍÊÁ¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£