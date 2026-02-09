¡Ö¿´¤ò¤Ä¤«¤à¤Þ¤Ç¤ÏÂçÊÑ¤À¤È»×¤¦¤¬¡Ä¡×ÅçÅÄ¿µÆó¥Á¥§¥¢¥Þ¥ó¤¬Ê¡²¬»Ô¤Ç¹Ö±é¡¡B¥×¥ì¥ß¥¢»²ÆþÌÜ»Ø¤¹¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥¼¥Õ¥¡¡¼Ê¡²¬¤Î»Ù±ç¸Æ¤Ó¤«¤±¡ÚB¥ê¡¼¥°¡Û
¡¡B¥ê¡¼¥°¤ÎÅçÅÄ¿µÆó¥Á¥§¥¢¥Þ¥ó¡Ê55¡Ë¤¬9Æü¡¢2Éô¡ÊB2¡Ë¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥¼¥Õ¥¡¡¼Ê¡²¬¤¬µòÅÀ¤È¤¹¤ëÊ¡²¬»ÔÆâ¤Ç¹Ö±é¤·¤¿¡£
¡¡¿·B1¡ÖB¥×¥ì¥ß¥¢¡×¤Ë2029¡Á30Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤Î»²Æþ¤òÌÜ»Ø¤¹B2Ê¡²¬¤Ï¡¢»²ÆþÍ×·ï¤Î°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëº£µ¨¤Î1»î¹çÊ¿¶ÑÆþ¾ì¼Ô¿ô4000¿ÍÆÍÇË¤Ø¶ìÆ®Ãæ¡£ÅçÅÄ¥Á¥§¥¢¥Þ¥ó¤Ï¡Ö¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¤´»Ù±ç¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢²ñ¾ì¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ËÎÏÅº¤¨¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×¤ÈÌó250¿Í¤ÎÄ°½°¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡B¥ê¡¼¥°¤Ïº£½©¤«¤éÀ®ÀÓ¤Ë¤è¤ë¾º¹ß³ÊÀ©ÅÙ¤òÇÑ»ß¤·¡¢·Ð±ÄÌÌ¤Ê¤É¤ò½Å»ë¤·¤Æ¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ò¿¶¤êÊ¬¤±¤ë¡£Ê¡²¬¤Ï»ÜÀßÌÌ¤ÎÌäÂê¤Ç¡ÖB¥×¥ì¥ß¥¢¡×¤Ë»²Æþ¤Ç¤¤º¡¢¿·B2¡ÖB¥ï¥ó¡×¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£2029Ç¯½Õ¤Ë¿·¥¢¥ê¡¼¥Ê¤ò´°À®¤µ¤»¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢¥¯¥é¥Ö¤ÏÆ±Ç¯½©³«Ëë¥·¡¼¥º¥ó¤òB¥×¥ì¥ß¥¢»²ÆþÌÜÉ¸¤ÈÄê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼Â¸½¤¹¤ë¤Ë¤Ïº£µ¨¤Î1»î¹çÊ¿¶ÑÆþ¾ì¼Ô¿ô¤¬4000¿Í°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢Ê¡²¬¤Ï8Æü½ªÎ»»þÅÀ¤ÇÊ¿¶Ñ3805¿Í¤È¸·¤·¤¤¾õ¶·¡£4·î¤ËÂçµ¬ÌÏ²ñ¾ì¤ÎÊ¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼¡ÊÊ¡²¬»Ô¡Ë¤äËÌ¶å½£¥á¥Ã¥»¡ÊËÌ¶å½£»Ô¡Ë¤Ç¤Î³«ºÅ¤ò·è¤á¡¢Ë¾¤ß¤ò¤Ä¤Ê¤´¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡B2Ê¡²¬¤¬·Ð±Ä´íµ¡¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¿19¡Á20Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¥¯¥é¥Ö¤Î·Ð±Ä¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤òÌ³¤á¤¿ÅçÅÄ¥Á¥§¥¢¥Þ¥ó¤Ï¡¢º´²ì¤äÄ¹ºê¤¬¿·¥¢¥ê¡¼¥Ê´°À®¤ä1Éô¡ÊB1¡Ë»²Æþ¸å¤ËÇä¾å¹â¤òÈôÌöÅª¤Ë¿¤Ð¤·¤¿»öÎã¤âµó¤²¡Ö29Ç¯¤ËB¥×¥ì¥ß¥¢¤Ë¹Ô¤±¤ì¤Ð¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤ÎÅê»ñ²ÁÃÍ¤â¤°¤Ã¤È¾å¤¬¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡ÖÊ¡²¬¤¬¥Ð¥¹¥±²¦¹ñ¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÁ´¹ñÅª¤ËÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£²¿¤è¤ê¡ÊÊ¡²¬¸©¤Î¿Í¸ý¤¬¡Ë500Ëü¿Í¤â¤¤¤ë¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¥Ó¥Ã¥°¥·¥Æ¥£¡¼¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¡Ê»ÔÌ±¤Î¡Ë¿´¤ò¤Ä¤«¤à¤Þ¤Ç¤ÏÂçÊÑ¤À¤È»×¤¦¤¬¡¢¤Ä¤«¤ó¤À¤é¶¯¤¯¡¢º£¤Ï¤½¤ÎÆ»¤¹¤¬¤é¡×¤ÈÀøºßÇ½ÎÏ¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¡£
¡¡º£½©³«Ëë¤¹¤ëB¥×¥ì¥ß¥¢¤Ë¤Ïº´²ì¤äÄ¹ºê¡¢Î°µå¤Ê¤É26¥¯¥é¥Ö¤¬»²Àï¡£B¥ï¥ó¤Ë¤ÏÊ¡²¬¤ä·§ËÜ¤Ê¤É25¥¯¥é¥Ö¤¬»²Àï¤¹¤ë¡£