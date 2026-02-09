愛知県教育委員会は、2月5日（木）に実施した2026年度（令和8年度）の公立高校入試・全日制課程の「推薦選抜」「特色選抜」「外国人生徒等選抜」「全日制単位制選抜」の合格者数と、その人数を募集人員から差し引いた「一般選抜等」の募集人員を発表しました。

【画像を見る】愛知県公立高校入試2026 全日制課程 一般選抜等の募集人員は？ 推薦選抜等の合格者数 〈一覧はコチラ〉

【実施校】

推薦選抜：155校1校舎

特色選抜：76校1校舎

外国人生徒等選抜：12校

全日制単位制選抜：9校

【合格者数等の状況】

推薦選抜：8551人 志願者数に対する合格率は74.0％

特色選抜：1314人 志願者数に対する合格率は72.9％

外国人生徒等選抜：86人

全日制単位制選抜：51人

これらを合わせた推薦選抜等の合格者数は、計1万2人で、昨年度の1万263人に比べて261人減少しています。全体の募集人員4万880人から、連携型選抜及び推薦選抜等の合格者数を差し引いた、一般選抜等の募集人員は、3万789人で、昨年度の3万778人に比べて、11人増えています。

【一般選抜の募集を行う学校】

155校1校舎

【今後の日程】

2月16日（月） 一般選抜・海外帰国生徒選抜出願受付締切（午後３時）

2月17日（火） 一般選抜志願変更受付（午前９時から午後３時まで）

2月25日（水） 学力検査

2月26日（木） Ａグループ面接・特別検査（実施校のみ）

2月27日（金） Ｂグループ面接・特別検査（実施校のみ）

3月10日（火） 合格発表（午前10時）

推薦選抜等の合格者数と、それらを差し引いた一般選抜等の募集人員を画像で掲載しています。