高市旋風が吹き荒れ、自民党が歴史的な大勝利をおさめた衆議院選挙です。県内でも色濃くその影響が表れすべての自民党の候補者が当選しました。一方、大敗した中道。県内では1議席にとどまりました。



鹿児島1区は、前回、比例で復活当選した自民党 前職の宮路拓馬さんが9万2321票を獲得。中道 前職の川内博史さんなどを退け、5期目の当選を果たしました。



（自民・前 宮路拓馬氏）

「高市政権に代わって空気が変わり、政治が変わり改めて、期待して頂いた結果だと思っている」





一方、敗れた川内さんは…（中道・前 川内博史氏）「この度は、このような結果になったこと本当に私の不徳のいたすところ。心からお詫びを申し上げたい。本当に申し訳ございませんでした」敗因については。（中道・前 川内博史氏）「私は鈍感なんですかね。高市さんの人気が高い高いと言われる中で自分自身は感じることもなく…。時代の空気にしっかりと寄り添うことができなかったことは反省しなければならない」敗れたものの高市政治の危険性については一定の理解を得られたとしました。無党派層が多い鹿児島1区。高市さんが鹿児島入りした影響でしょうか。宮路さんは10代、20代からの支持を多く集めました。鹿児島2区は、初めて自民党の公認候補として戦った三反園 訓さんが11万5396票を獲得し三つ巴の戦いを制しました。（自民・前 三反園訓さん）「国民の生活を少しでもよくしたい、暮らしを守りたいということを訴えてまいりました。現在、財務大臣政務官を務めさせていただいております。引き続き一生懸命仕事をして皆さまの暮らしがよくなりますように働きたいと思いますのでよろしくおねがいします」鹿児島3区は、中道 前職の野間 健さんが自民・元職・小里さんと一騎打ち。約2700票差の激戦を制し、野間さんが5期目の当選です。（中道・前 野間健さん）「残念ながら私の仲間も先輩も、みんな消えてしまった。また、この党を立て直していくのも公明党の皆さんと一緒に協力してやっていきたいと思います。国民にどうやって訴えていくのか。わかりやすい政策を打ち出していくことが必要だと思う」「政治は人である」と訴えた野間さんは中道だけでなく自民支持層からも票を集めました。高市旋風が吹き荒れる中、改めて、強さを見せつけました。一方、自民党・元職の小里 泰弘さんは比例九州で復活を果たし7期目の当選です。（自民・元 小里泰弘さん）「選挙区で落選しましたことは、ひとえに私の責任であります。一方でおかげさまで比例区で当選を果たすことができました。議席があれば仕事はできます。国政においてまさにこの体を張って、命をかけて仕事をしてまいります」鹿児島4区は、自民党 前職の森山 裕さんが危なげない戦いで10万2727票を獲得。9期目の当選を果たしました。（自民・前 森山裕さん）「消費税を下げるという議論もありましたが、それに代わる安定した財源をどこに求めるのかということとセットで議論をしないと一方的な議論だけでは国民の皆さんが戸惑いを感じられるのではないかと強く思っている。その主張は今でも変わりません」比例単独で立候補した元職 保岡 宏武さんも返り咲きを果たしました。参政党 新人の牧野 俊一さんは比例で復活、初当選を果たしました。県内の投票率は54・9％で前回を1.41ポイント上回ったものの戦後3番目に低い数字でした。