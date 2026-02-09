「強さを出すのでなく、勝ったけど謙虚です、とのイメージ受けた」松井一郎氏、歴史的大勝した高市総理の記者会見の第一印象述べる

衆院選で歴史的な大勝となった自民党。９日のＭＢＳ「よんチャンＴＶ」に生出演した日本維新の会の元代表・松井一郎氏が、夕方に行われた高市早苗総理大臣の記者会見をライブ視聴し、会見の第一印象を述べました。



松井氏は、「全体的に慎重。高市さんは『配慮するのが得意』とおっしゃっていたので、勝ったからと言って強さを表に出すのでなく、勝ったけど謙虚ですよ、というイメージを受けました」と話しました。





そして、「勝ったときには胸張らんほうがいいんです。負けているときは胸を張って元気な雰囲気を出した方がいい」と自身の経験も振り返りました。高市総理の発言から、食料品２年間消費税ゼロについての”本気度”を聞かれると、松井氏は「いまは党内向けです。自民党がこれだけ増えた。『高市効果』で勝ったけど、政治家というものは、選挙に勝ったら自分のおかげ、負けたら人のせい、だから、まずは党内向け慎重な言い方」との見方を示し、「でもこれは、やりますよ」と述べました。松井氏は他党についても選挙結果の印象を述べました。大物やベテランが数多く落選した、中道改革連合については、「これまでも看板が変わってきた。『昔の名前で出ています』の人が、中道と名前だけ変えて新しいといわれても、ホンマかいなと」と。今後については「この人たち（落選したベテランら）が退いて、次の世代を育てて、新しい党のイメージをつくらないと」と私見を述べました。さらに他党の結果を振り返って、「チームみらいの安野さんはすごい」と述べた松井氏。各党が述べた消費税減税に慎重な考えを示したり、デジタル化を訴えるなど、「次の世代が本当に望んでいることを的確に公約に掲げたね」と評価していました。