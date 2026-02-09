¡Ú FRUITS ZIPPER¡¦¿¿Ãæ¤Þ¤Ê ¡ÛCANDY TUNE¤Èà¿©¥ê¥Ý¹çÀïá ¤Þ¤µ¤«¤ÎÅ¸³«¤Ë¡ÖÅìµþ¥É¡¼¥à¤è¤ê¶ÛÄ¥¡Ä¡×
FRUITS ZIPPER¤Î¿¿Ãæ¤Þ¤Ê¤µ¤ó¡¢CANDY TUNE¤ÎÊ¡»³ÍüÇµ¤µ¤ó¡¢Â¼ÀîÈì°É¤µ¤ó¤¬¡ØKAWAII MONSTER LAND - HARAJUKU - ¡Ù¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ËÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2·î13Æü¤Ë¡¢¸¶½É¡¦ÃÝ²¼ÄÌ¤ê¤ÎÃÏ²¼¤Ë¥°¥é¥ó¥É¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È»ÜÀß¡ØKAWAII MONSTER LAND - HARAJUKU - ¡Ù¡£
ÅÐÃÅ¤·¤¿¿¿Ãæ¤µ¤ó¤Ï¡¢»Ê²ñ¼Ô¤«¤éÀèÆü¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ØFRUITS ZIPPER¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¤é¤ì¤ë¤ÈàÃÎ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤¬Áý¤¨¤¿¼Â´¶¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¤¤ë¤ó¤À¡¢¤È¼ÂºÝ¤ËÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Æ¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿á¤È¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ²óÁÛ¡£
Ê¡»³¤µ¤ó¤â¡¢CANDY TUNE¤¬ºòÇ¯Ëö¤Î¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æà¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤·¤¿¡£ËÜÅö¤ËÌ´¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿´¶¼Õ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹á¤È¡¢½¼¼Â¤·¤¿É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖKAWAII¡×¤Ç°î¤ì¤ë¡ØKAWAII MONSTER LAND - HARAJUKU - ¡Ù¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡¢¡Ö¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¡¢²Ä°¦¤¯¤Æ½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡×¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢Â¼Àî¤µ¤ó¤Ïà¤¤¤í¤ó¤Ê¤ªÅ¹¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¸«¤Ä¤±¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÇã¤Ã¤Á¤ã¤¦¡£¤³¤ÎÁ°¤â¡¢¥¿¥¤¤ÇÌ¾Á°¤âÁÇÀ¤â¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÇã¤Ã¤Æ²È¤Ë»ý¤Ã¤Æµ¢¤ê¤Þ¤·¤¿á¤È¡¢¥Ë¥Ã¥³¥ê¡£
Ê¡»³¤µ¤ó¤Ïà¿å¿§¤È¥Ô¥ó¥¯¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤È¤«¡¢¥«¥é¥Õ¥ë¤¬¹¥¤¡£Éô²°¤ÎÊÉ¤ò¿å¿§¤È»ç¤ËÄ¥¤êÂØ¤¨¤¿¤ê¤È¤«¡¢Á¯¤ä¤«¤µ¤òÂçÀÚ¤Ë¾®Êª¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹á¤È¸ì¤ë¤È¡¢¥«¥é¥Õ¥ë¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿²ñ¾ì¤ò¸«ÅÏ¤·à¤³¤ÎÃæ¤ÇÌ²¤ê¤¿¤¤¤¯¤é¤¤á¤ÈÏÃ¤·¤Æ¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤ËÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¥«¥Õ¥§¥á¥Ë¥å¡¼¤ò3¿Í¤¬»î¿©¡£
¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ÎÊ¡»³¤µ¤ó¤¬à¤³¤Á¤é¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ªá¤È¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¿©¥ê¥Ý¤ò»Ï¤á¤ë¤È¡¢Â³¤¯Â¼Àî¤µ¤ó¤Ï¡¢Ê¡»³¤µ¤ó¤è¤ê¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¿©¥ê¥Ý¤ò´°¿ë¡£¤½¤Î¤¢¤È¤Î¿¿Ãæ¤µ¤ó¤ÏàÅìµþ¥É¡¼¥à¤è¤ê¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤ë...á¤È¡¢ÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤¶»Ï¤Þ¤ë¤ÈÀèÇÚ¤Î°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¡¢¤³¤ÎÆü°ìÈÖ¤ÎÀ¼ÎÌ¤Ç¤ä¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¢¥¤¥³¥ó¤È¤Ê¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥Á¥ç¥Ã¥Ô¡¼¡×¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢3¿Í¤ÏÂç¶½Ê³¡£ÆÃ¤ËÂ¼Àî¤µ¤ó¤Ïà²Ä°¦¤¤¡¢¤â¤Õ¤â¤Õ¡¢¿¨¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¥À¥á¤Ç¤¹¤«¡©á¤È¡¢¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Äù¤á¤Î°§»¢¤Ç¤Ïà¥Á¥ã¥Ã¥Ô¡¼¡©...á¤È¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¸Æ¤Ó´Ö°ã¤¨¤Ë¡¢²ñ¾ì¤¬¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¸å¤Î°Ï¤ß¼èºà¤Ç¡¢¡Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÌ¾Á°¤Ï³Ð¤¨¤¿¡©¡×¤È³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿Â¼Àî¤µ¤ó¤Ï¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¤Â®ÅÙ¤Çà¥Á¥ç¥Ã¥Ô¡¼¡ªá¤È¡¢¥É¥ä´é¤ÇÅú¤¨¡¢²ñ¾ìÃæ¤ËÇï¼ê¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û