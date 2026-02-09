福岡の小選挙区では11の選挙区のうち、福岡9区以外の10の選挙区で、自民が議席を獲得しました。

福岡11区で返り咲きとなった自民の武田良太さん（57）と中継がつながっています。



■松井礼明アナウンサー

武田さん、お忙しい中、きょうはよろしくお願いします。



■自民・武田良太氏

「よろしくお願いします。」



■松井アナウンサー

今回の当選について、勝因は何だと考えていますか。





■武田氏「1年3か月、地元をくまなく歩けたことが大きいのではないかと思います。しっかりとした地盤づくりができました。」

■財津ひろみアナウンサー

改めて、福岡11区の選挙結果を振り返ります。



武田さんが6万2419票で当選しました。



日本維新の会の村上智信さん（56）が4万3002票を獲得し、九州ブロック比例で復活当選しました。

■森洸アナウンサー

自民が議席を増やした理由には、“高市人気”も大きく関わっていると思います。武田さんの応援にも高市首相が駆けつけましたが、その中でこのような話が出ていました。



■高市首相

「野党に、議員宿舎にいるのではなくて、さっさと総理公邸に引っ越しをしろと言われました。年末、臨時国会が終わって一生懸命、箱詰めして、年末年始は一生懸命、荷ほどきをして家の中を片づけ。そんな時に武田良太さんが中華おせちを送ってくれて、その上に私が好きな豚まんまで送ってくれて、正月明けまで私たち夫婦は生存することができました。」



■森アナウンサー

武田さんと首相との関係が垣間見えるエピソードです。



■武田氏

「正月の官邸は大変ですし、引っ越しをされている最中だったので、差し入れをしただけです。私も記憶にありませんでしたが、そういうこともあったなという感じです。」



■森アナウンサー

武田さんは、前回の落選からの返り咲きとなりました。重鎮でもありますが今後、与党でどういう存在にならないといけないと考えていますか。



■武田氏

「責任ある当選回数になりますので、責任ある仕事をしていかないといけないと思っています。」

■財津アナウンサー

こちらは出口調査の結果です。武田さんの年齢別支持率を見ると、若い世代も含め幅広い年代から支持を受けていることが分かります。



■読売新聞西部本社・高橋淳夫さん

学生アンケートによりますと、新たな高市政権に期待するのは目の前の物価高対策よりも、積極財政による新しい経済対策に期待する声が多い状況でした。若者に向けたどのような政策の実現を目指しますか。



■武田氏

「若者に仕事をしっかり与えられるかが問題だと思います。若者が興味を示す仕事、新たな産業構造をどのようにつくるかが重要だと思います。働くことを意気に感じてくれる新しい分野を発掘していくことが大事だと思います。」



■森アナウンサー

前回の選挙から1年3か月、この期間を通して武田さんが政治家として成長した、変わったと思う部分はありますか。



■武田氏

「成長したかは分かりませんが、いろいろな世代や立場の方々と話す機会が多かったので、時代の変化をつくづく感じました。30年この業界にいて、情報通信の発達によって有権者の選挙に対する価値観が多様化してきました。その部分は、この1年で勉強させてもらいました。」



■森アナウンサー

有権者の話をいろいろ聞いて、地元のためにどのような役割を果たしたいとお考えでしょうか。



■武田氏

「一番多かった物価高対策、それと若者が地域を離れるケースが多く、過疎化に拍車をかけています。様々な企業やものを誘致しながら、働く場所をこの地域に準備することが求められていると思います。」



※FBS福岡放送めんたいワイド2026年2月9日午後5時すぎ放送