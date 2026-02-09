欧州株 上げ幅縮小に、値動き落ち着く
東京時間19:30現在
英ＦＴＳＥ100 10380.87（+11.12 +0.11%）
独ＤＡＸ 24750.69（+29.23 +0.12%）
仏ＣＡＣ40 8267.68（-6.16 -0.07%）
スイスＳＭＩ 13504.67（+1.61 +0.01%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間19:30現在
ダウ平均先物MAR 26月限 50176.00（-29.00 -0.06%）
Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限 6935.75（-17.00 -0.24%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限 25050.25（-113.00 -0.45%）
