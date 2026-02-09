欧州株　上げ幅縮小に、値動き落ち着く
東京時間19:30現在
英ＦＴＳＥ100　 10380.87（+11.12　+0.11%）
独ＤＡＸ　　24750.69（+29.23　+0.12%）
仏ＣＡＣ40　 8267.68（-6.16　-0.07%）
スイスＳＭＩ　 13504.67（+1.61　+0.01%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間19:30現在
ダウ平均先物MAR 26月限　50176.00（-29.00　-0.06%）
Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限　6935.75（-17.00　-0.24%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限　25050.25（-113.00　-0.45%）