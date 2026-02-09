【ロサンゼルス＝後藤香代】トランプ米政権に批判的なプエルトリコのラッパー、バッド・バニーさんが８日、米カリフォルニア州で行われた米ナショナル・フットボールリーグ（ＮＦＬ）の王者決定戦「スーパーボウル」のハーフタイムショーに出演した。

トランプ大統領は、ほぼ全てのパフォーマンスをスペイン語で行ったバッド・バニーさんを「米国の偉大さへの侮辱だ」と批判した。

バッド・バニーさんはショーのクライマックスで、「共に、我々はアメリカだ」と書かれたボールを手に、米国を含む南北アメリカの国々の名前を口にしながら、色とりどりの国旗のパレードを先導した。

スタジアムの巨大スクリーンには「憎しみよりも強いのは、愛だけだ」とのメッセージを映し出した。中南米を米国の勢力圏とみなし、ベネズエラを攻撃したトランプ政権への皮肉を込めた演出とみられる。

かねてバッド・バニーさんのハーフタイムショー出演に不快感を示してきたトランプ氏は、ＳＮＳで「この男の言うことは誰にも理解できない」とショーを酷評した。トランプ氏を支持する保守系団体「ターニング・ポイントＵＳＡ」は８日、バッド・バニーさんに対抗し、「オールアメリカン・ハーフタイムショー」と名付けた独自の音楽イベントをライブ配信した。

バッド・バニーさんは１日に行われた米グラミー賞の授賞式で、不法移民への強硬な取り締まりが問題視されている米移民・関税執行局（ＩＣＥ）の撤収を求めたばかり。全米で最も視聴されるスーパーボールのハーフタイムショーでの言動も注目を集めていた。