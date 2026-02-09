バルセロナFWレバンドフスキがメッシ、C・ロナウドに続く偉業を達成!!
バルセロナのポーランド代表FWロベルト・レバンドフスキ(37)がFWリオネル・メッシ、FWクリスティアーノ・ロナウドに続く偉業を達成した。
7日に開催されたラ・リーガ第23節でバルセロナはマジョルカをホームに迎えた。スターティングメンバーに名を連ねたレバンドフスキは、前半29分に魅せる。FWマーカス・ラッシュフォードのシュートのこぼれ球がPA内のレバンドフスキの足下に転がってくると、対面した相手を冷静にかわして右足で蹴り込んで先制点をマークした。
この得点はレバンドフスキにとって今季ラ・リーガ10得点目となり、15シーズン連続での二ケタ得点達成となった。欧州主要リーグでこの記録を達成しているのはメッシとC・ロナウドの2選手のみ。レバンドフスキは史上3人目の偉業達成となった。
なお、試合はレバンドフスキの得点で先制したバルセロナがFWラミネ・ヤマル、MFマルク・ベルナルの追加点で突き放し、3-1の勝利を収めて首位をキープしている。
