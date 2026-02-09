今月６日に開幕したミラノ・コルティナオリンピック™。

【写真を見る】39歳で掴んだ2回目の大舞台は思わぬ展開に...ミラノ・コルティナオリンピック™・スノーボード男子パラレル大回転 山形市出身・斯波正樹選手が無念の失格に

きのうはスノーボード男子パラレル大回転に山形市出身の斯波正樹選手が出場しました。

３９歳で掴んだ２大会ぶり２回目の大舞台は、思わぬ展開になりました。

日本時間のきのう行われたスノーボード・男子パラレル大回転。予選では、赤と青のコースを一回ずつ、計２回滑り、合計タイムを競います。

平昌オリンピック以来２回目のオリンピックの滑走を応援しようと、母校・山形南高校では在校生やＯＢらおよそ２００人が集まりイタリアへエールを送りました。

中には斯波選手の母、郁子さんの姿も。

斯波正樹選手の母 郁子さん「こんなに沢山の方が集まってくれてほんとに心から感謝申し上げます。素敵にはじけてくれという願いです」

■斯波選手の結果は？

山形市出身の斯波正樹選手は予選１１組目に登場しました。

実況「赤のコースの日本・斯波正樹。２回目のオリンピック、スタートしました」

予選１回目、スタートを完璧に合わせた斯波選手ですが、第二旗門でバランスを崩すと並走する選手から徐々に差を広げられます。

最後までスピードに乗り切ることができず４４秒６８でフィニッシュ。

■しかし、アクシデントが...

２本目の滑りに期待がかかりますが、ここでアクシデントが。

スノーボード・男子パラレル大回転 日本代表 斯波正樹 選手「（ボード）板からフッ素。ワックスのフッ素の成分が出てしまったということで失格になりました」

１回目の滑走後の検査で、ボードから使用が禁止されているフッ素成分が検出され

斯波選手は２本目を滑れずに無念の失格に。

スノーボード・男子パラレル大回転 日本代表 斯波正樹 選手「自分はまず（ボード）板に触ってないですし、ワックスもスタッフに任せているので。同じワックスを塗った選手はフッ素が出ていない。なんで今このタイミングでっていう…気持ちの整理がついていない状態です」

■母・郁子さんは

この結果に、斯波選手の母・郁子さんは。

斯波正樹選手の母 郁子さん「ご苦労であったと。お帰りなさい、頑張ったねと伝えたい。（今後本人が）何を判断しようが何を決断しようが私は「とことんやれ」本人が向かう方向をバックアップするぞという気持ちです」

斯波選手は日本時間のきょうＳＮＳを更新し、「この経験があってよかった。そう言える日が来ると、信じています」とコメントしました。