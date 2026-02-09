

○ラクーンＨＤ <3031> [東証Ｐ]

発行済み株式数の4.49％にあたる100万株の自社株を消却する。消却予定日は2月20日。



○ウインＰ <3183> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の1.0％にあたる29万株(金額で4億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は2月10日から3月31日まで。



○タイガポリ <4231> [東証Ｓ]

発行済み株式数(自社株を除く)の4.0％にあたる80万株(金額で5億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は2月10日から27年2月9日まで。



○ニチアス <5393> [東証Ｐ]

発行済み株式数の6.12％にあたる415万株の自社株を消却する。消却予定日は2月27日。



○古河機金 <5715> [東証Ｐ]

発行済み株式数の10.70％にあたる390万株の自社株を消却する。消却予定日は2月27日。



○丸山製 <6316> [東証Ｓ]

発行済み株式数(自社株を除く)の3.15％にあたる12万7500株(金額で3億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は2月10日から10月9日まで。



○荏原実業 <6328> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の2.52％にあたる60万株(金額で10億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は2月10日から8月31日まで。



○帝国電 <6333> [東証Ｐ]

発行済み株式数の6.5％にあたる110万株の自社株を消却する。消却予定日は2月27日。



○ＮＥＣ <6701> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の0.51％にあたる680万株(金額で300億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は2月10日から3月31日まで。



○新電元 <6844> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の1.4％にあたる14万株(金額で6億9000万円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は2月10日から4月30日まで。



○山形銀 <8344> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の1.78％にあたる56万株(金額で12億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は2月10日から2月20日まで。



○宮崎太銀 <8560> [福証]

発行済み株式数(自社株を除く)の5.86％にあたる31万株(金額で7億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は2月10日から27年2月10日まで。



○菱地所 <8802> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の1.07％にあたる1300万株(金額で300億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は2月10日から3月31日まで。



○丸全運 <9068> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の1.26％にあたる25万株(金額で21億9750万円)を上限に、2月10日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。



○名港海 <9357> [名証Ｍ]

発行済み株式数(自社株を除く)の0.72％にあたる21万4700株(金額で4億5924万3300円)を上限に、2月10日朝の名証の自己株式立会外買付取引「N-NET3」で自社株買いを実施する。



株探ニュース

