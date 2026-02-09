【緊急特集】高市旋風で株最高値、衆院選後「現実路線」で上昇持続も ＜株探トップ特集＞
―「食品消費税ゼロ化」は超党派で議論、改憲機運拡大で問われるバランス感覚―
自民党が衆院選で歴史的な勝利を遂げた。経済成長路線の継続と政権基盤の安定化を好感した海外勢による買いが優勢となり、日経平均株価は急伸。史上最高値を更新し、6万円の大台乗せが視界に入った。長期的な株高トレンドの継続の前提条件となるのが債券市場の安定化だ。消費減税を巡る高市首相の発言が「前のめり」なものから現実路線に修正し、金利上昇を抑制できるか、マーケットは注視している。
●「半年程度は株高」の声
日経平均は前週末比2110円26銭高の5万6363円94銭と、終値の最高値を更新した。取引時間中としての最高値は5万7337円07銭で、朝方に上げ幅は一時3000円超に拡大。プライム市場の売買代金は10兆円を超える大商いだった。
事前の選挙情勢報道で自民党と日本維新の会の連立与党の大勝自体は株式市場に織り込まれていたものの、自民単独で全体の3分の2以上となる316議席となり、戦後最多の議席数確保となったことは大きなサプライズとなった。前週末の米株式市場でNYダウが史上初めて5万ドル台を突破したことも追い風となり、「持たざるリスク」を意識する投資家の群集心理が働いた。
アベノミクスの後継者と位置付けられてきた高市首相が示す政策に対し、選挙というシステムで民意が得られた意味は大きい。証券街・兜町では「景気拡大期待を背景に、テクニカル的な過熱感やバリュエーション面での割高感をこなしながら、半年程度の株価上昇が期待できる」（中堅証券ストラテジスト）との声も聞こえてくる。
もっとも今回の選挙戦では高市首相による「口禍」もあった。自民党による食品消費税の2年間ゼロ化検討の公約化で財政懸念が広がり、超長期金利が急上昇するなど市場に動揺が走ったなか、川崎市内での演説での円安「ホクホク」発言は、その真意はともあれ、マーケットを不用意に刺激する思慮に欠いた表現であると批判する向きも少なくはなかった。
2年間の消費税ゼロ化に関して高市首相は、超党派による「国民会議」を設置し、その中で実現に向けて議論を加速させる考えを示している。財源をどう手当てするべきか、今後の議論は紆余曲折も見込まれるが、高市政権が必要以上に消費減税にこだわる必要性が選挙前との比較で薄れたのも事実だ。政権側が日本の財政状況という現実を踏まえた政策運営に転向すれば、金利急上昇のリスクを抑えられるようになる。
●「給付付き税額控除」が落としどころか
日本総合研究所の石川智久調査部長は「政権の安定化はマーケットにはポジティブ」としつつ、「自民党内には一定数の財政再建派が存在しており、財政の大盤振る舞いができるかというとそうでもない」と指摘。食品消費税の2年間ゼロ化について、公約の表現が「検討を加速」となっているのを踏まえ「（自民党は）『絶対にやる』という姿勢ではなく、実現できるかどうか不透明感がある。財政支出額を抑えられる低所得者向けの給付付き税額控除が落としどころになるのではないか」との見方を示す。
国内メディア各社の報道によると今月中旬に特別国会が召集され、首相指名選挙を経て第2次高市内閣が発足する見通しだ。特別国会を続けて暫定予算を組み、5月の大型連休前に26年度予算の成立を目指す方針が伝わっている。海外に目を転じると、2月15～23日が中国において春節による休暇期間となる。25日に予定される米エヌビディア の決算発表は短期的に株式市場が大きく変動しうるイベントとなるが、無難通過となったとしても注目イベントは続く。