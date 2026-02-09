宇部市の旧長生炭鉱で7日、犠牲者を追悼する集会が行われていたさなか、台湾のダイバーが潜水調査中にけいれんを起こし死亡しました。



仲間のダイバーは「高酸素で痙攣し溺水したことは間違いない」との認識を示しています。



遺骨収容のため潜水していたのは台湾のダイバー ウェイ・スーさん57歳でけいれんを起こしその後、死亡しました。





きのう（8日）市民団体などが開いた会見で、ダイバーの伊左治佳孝さんは、「高酸素で痙攣し溺水したことは間違いない」との認識を示しました。(伊左治佳孝さん)「彼のコンピューターのコントローラーの記録からすると潜っていっている間、ずっと高酸素であったことは記録として残っている」調査は海外のダイバー3人で行われ2番目に潜水したウェイ・スーさんは潜水開始からおよそ10分程度高酸素状態が続いたとみられています。酸素中毒を起こしてけいれんしていたウェイさんが水深32メートル付近で見つかり、その際、呼吸装置をくわえていなかったということです。(伊左治佳孝さん)「（高酸素は）機械故障に起因するものなのか、その他の理由によるものなのか推測することしかできない」その上で伊左治さんは、「水温や長生炭鉱のリスクが関係したものではない」としています。(長生炭鉱の水非常を歴史に刻む会 井上 洋子代表)「尊い命が亡くなられたことについては、予期せぬ出来事ではあったとはいえ、私たちなりの責任の取り方をどうしていくのかこのことを中心に今後まずは考えていきたい」市民団体は、あさって（11日）まで予定していた潜水調査を中止しました。