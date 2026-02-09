【衆院選】比例区で復活当選の中道･西村智奈美氏 生出演：中道の大敗をどう受け止める【新潟】
解散総選挙をめぐってめまぐるしい1カ月となりました。今日は、9日に新潟1区で比例復活を果たした中道・西村智奈美さんをスタジオにお迎えしました。
8日の衆院選、新潟1区では自民党の内山航さんが小選挙区で勝利。全国的な中道の厳しい戦い、とくに新潟では前回2024年の全勝から、今回はすべて自民党が奪取したという事実もあり、特徴的な選挙区として背景を西村氏に伺います。
■岡拓哉アナウンサー
「今回の選挙、中道としては県内・全国で厳しい結果。どう受け止めていますか？」
■中道・前 西村智奈美氏
「立憲民主党の新潟県連の前代表として、今回2024年の総選挙の時には小選挙区で全員が当選をさせていただきましたけれども、今回は逆に全員が落選という結果になりました。本当に仲間の辛そうな顔を見ると私も切ない思いでいっぱいですけれども、本当に大きな政治の流れが変わったなというふうに受け止めています。私自身も力不足でこういうふうに結果が出てしまったということは本当に申し訳なく思っています。」
■岡拓哉アナウンサー
「相原さんは取材を通して今回の選挙はどう見ていますか？」
■UX 相原亮記者
「2024年度と比べて攻守が逆転したと思います。自民党は裏金問題ももちろん批判をされていましたが、今回の選挙は高市人気にしっかりのるということに徹してましたね。世の中ががらりと変わるとか、あとは積極財政などについて、野党批判を抜きにしてかなり連呼している印象でした。一方で中道について言えば、やはり自民一強への不安や大義なき解散ということで、中道側としては与党批判に徹していました。しかし、そこは噛み合うというよりもむしろ向いている方向は違っていて、有権者がそこをどう受け止めたというところでかなり差がついたのかなと思います。」
■髙橋泉アナウンサー
「西村さん、やはり高市さんの風というのはかなり強かったという印象は選挙戦を通じてありますか？」
■中道・前 西村智奈美氏
「それはかなり強かったと、今振り返ってみても思います。あの何と戦っているのかってやっぱり聞かれると、この高市戦風と戦っていたんではないかなという感じがしています。非常に人気の高い総理なんですけれども、全国的な様子などを見ても本当に仲間がすごく残念な結果になってしまって、それぞれ個々の議員はとても能力のある方が多いんですけれども、そういった人であっても落選をしているということはやっぱり私たちは本当に何と戦っていたんだろうという感じです。」
■岡拓哉アナウンサー
「なぜ今回、その中道がこれだけ厳しい戦いになったのかということを、UXの取材も含めてイラストで今回は例を作ってみました。監修の相原さんお願いします。」
■UX 相原亮記者
「西村さんもご本人がどう考えるか別としてですね、とくに西村さんと2区・菊田さんは、かなりこの個人のファンというのは非常に地元では多いなという印象です。ラーメン屋を例えにイメージカラーのオレンジの『西村家』と名付けました。政策も含めて〝独自のスープ〟があり、これは西村さんのいわゆる人柄・独自の政策を掲げてずっと根をはって戦ってきたと。そこに一定の常連客というのもいた。そういう印象は私も新潟に来て取材していて、すごく強く感じました。それはやはり強さにつながっているんだろうと思っていました。ただ、その後突然『中道』という新しい党ができ、西村さんも最初は戸惑ったと思うんですけども、エネルギー政策原発や安保政策を含めて西村さんのカラーが消えて･･･これはすごく強く批判されましたけども、それまで自民党とずっとやってきた公明党寄りの政策にモデルチェンジを野田さんはした。おそらく政権を取るにはこれしかないと思ったんでしょうけども、一方で政策面は万人受けする かなり味が薄くなったんじゃないかな思います。そうなったために『西村屋』に対して、この常連客で今までやってきた人がかなり離れたのではないかと、昨日の出口調査を見ましても無党派層がかなり離れている結果が出ていて、西村さんから離れているような印象を受けました。中道ができた後に中道に入るかどうかということを支持者の方に諮ったと思いますが、やはりこういった常連客の方から『なんで一緒になるんだ』みたいなそんな声はなかったんですか？」
