自民党が大勝利を収める中、新党の中道はなぜ、支持を広げられなかったのでしょうか？注目して欲しいポイントなどを専門家に聞きました。



政治学が専門の志學館大学、原 清一 教授です。高市旋風が吹き荒れた今回の選挙について聞きました。



（志學館大学・ 原清一教授）

「やはり高市総理の人気の高さをまざまざと見せつけられた感じがします。はっきり政策を打ち出すイメージが総理、総裁になる前からあったが彼女の人柄に注目が集まった。高市さんに興味を持つ人が増えている。今まで興味がなかった人も興味を持つようになった」





これまでの総理にはなかった言動が仕草が特徴的だと言います。（志學館大学・ 原清一教授）「よくおじぎをされるシーンを見る。韓国の大統領が来た時に韓国の旗にもおじぎしたのも話題になった。自分でカバンをもって官邸に入る。普通の人がやることをやっている感じ。自分たちと違う人たちという感覚を持っていた人が親近感を持つ。そもそも女性で初めての総理大臣というのもある」高市旋風に上手くのった自民党、県内ではすべての公認候補が議席を獲得しました。一方の中道。1区ではベテランの川内さんが議席を落とし、選挙に強い3区の野間さんも苦しめられました。なぜ、支持を広げられなかったのでしょうか？（志學館大学・ 原清一教授）「特に公明の支持者にも戸惑いがあったのかもしれません。一方できっちり切り替えた公明党の支持者も少なくなかったようですので時間が足りなかったのが原因なのかな？とちょっと思う。中道の考え方を丁寧に説明できる、説明しきれなかったのがあるのかもしれませんね」各政党が消費税の減税、廃止を訴え、大きな争点にはなりませんでしたが「消費税だけが政治ではない」と改めて、指摘します。（志學館大学・ 原清一教授）「考えてみれば鹿児島は国政の問題の現場になっている。原子力発電所を含むエネルギーの政策、鹿児島には原発があるし、外交安全保障も新しく基地を作る。必要だという声と良くないという声がある。鹿児島に住んでいる私たちとしては関心を持ち続けるのは大事なのかな」当選者、そして有権者へのメッセージを聞きました。（志學館大学・ 原清一教授）「当選された方々は議員となってそれぞれの立場で仕事をするのはもちろん。それはそれでいい。問われるのは有権者、私たち。選挙が終わると終わった感じ、政治が一区切りついた感じがする。選挙は始まり。結果、新しい政治状況になって新しい政治が始まる。政治のことだけを見ることはもちろんできないが、横目で見ていく。有権者として、主権者として民主主義を支える立場としてそこは求められるのかなと思う」