熊本市は来年度からの当初予算案に、小学校の給食費の完全無償化に向けた予算を盛り込みました。一方、中学校の給食費に関しては無償化を見送り、据え置きとする方針です。



熊本市の一般会計当初予算案は約4378億円と、今年度から185億ほど増加し過去最大となりました。内訳として、学校の給食費に約4億2900万円が盛り込まれています。



現在、熊本市立の小学校の給食にかかる費用は1人あたり月額5700円です（実際の保護者負担は4800円）。国は来年度から公立小学校に1人あたり月額5200円を支援する方針で、熊本市は残りの500円分を負担するため約1億2400万円を計上し、完全無償化を実現します。



一方、中学校の給食費については国の支援がないことなどから無償化は見送るものの、1人あたり月額約1600円、計3億500万円あまりを市の負担とすることで物価高の影響を受けることなく、給食費を据え置くとしています。中学校の給食費無償化に関しては、国の支援がなければ約12億円の財源が必要だということです。



■熊本市・大西一史市長

「中学校の給食費の無償化についても義務教育にかかる負担軽減の観点で国が確実に措置すべきと考えており、国の財政支援の対象を中学校まで拡充するよう国に対して強く要望して参ります」



県内ではすでに17の市町村が給食費を無償化しています。熊本市の来年度の当初予算案は、2月16日に開会する市議会に提出されます。

