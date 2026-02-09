スポニチ

　元中日の山本昌氏（60）と山崎武司氏（57）が、東海テレビ公式チャンネル「ドラHOTpress」に出演。ホームランウイング新設で、投手力が上がると予想した。

　ホームランウイングの新設でこれまでフェンス直撃（＝フェン直）だった打球はスタンドインする可能性が高くなった。

　番組では過去3年間で中日の打者が“フェン直”を打った回数、投手が“フェン直”を打たれた回数を調査した。

　【打者のフェン直】　（1）細川成也　13本　（2）石川昂弥　8本　（3）ボスラー　6本　(4）福永裕基　4本　（5）木下拓哉　4本

　【投手の被フェン直】　（1）松葉貴大　5本　（2）高橋宏斗　4本　（3）藤島健人　3本　(3)　涌井秀章　3本

　投手陣は「意外と打たれていない」（山崎氏）というのが印象。それが中日がホームゲームに強い理由でもある。

　昨季はホームの借金「1」に対してビジターは「14」。

　ただ、山本昌氏は、球場が狭くなることで“内弁慶”は逆に解消されると指摘した。

　現状では広いバンテリンドームから本塁打の出やすい球場に行くと萎縮してしまうが、「球場が狭くなって対策し始めると、どこの球場に行っても同じピッチングができるようになる」と説明した。

　そのためにも山本昌氏は「僕らが狭い球場ばかりのとき（にやったように）低めの制球力、低めの変化球を落とす、ゴロを打たせる、そういうのをもう1回（徹底すべき）」と提言した。