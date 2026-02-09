元中日の山本昌氏（60）と山崎武司氏（57）が、東海テレビ公式チャンネル「ドラHOTpress」に出演。ホームランウイング新設で、投手力が上がると予想した。

ホームランウイングの新設でこれまでフェンス直撃（＝フェン直）だった打球はスタンドインする可能性が高くなった。

番組では過去3年間で中日の打者が“フェン直”を打った回数、投手が“フェン直”を打たれた回数を調査した。

【打者のフェン直】 （1）細川成也 13本 （2）石川昂弥 8本 （3）ボスラー 6本 (4）福永裕基 4本 （5）木下拓哉 4本

【投手の被フェン直】 （1）松葉貴大 5本 （2）高橋宏斗 4本 （3）藤島健人 3本 (3) 涌井秀章 3本

投手陣は「意外と打たれていない」（山崎氏）というのが印象。それが中日がホームゲームに強い理由でもある。

昨季はホームの借金「1」に対してビジターは「14」。

ただ、山本昌氏は、球場が狭くなることで“内弁慶”は逆に解消されると指摘した。

現状では広いバンテリンドームから本塁打の出やすい球場に行くと萎縮してしまうが、「球場が狭くなって対策し始めると、どこの球場に行っても同じピッチングができるようになる」と説明した。

そのためにも山本昌氏は「僕らが狭い球場ばかりのとき（にやったように）低めの制球力、低めの変化球を落とす、ゴロを打たせる、そういうのをもう1回（徹底すべき）」と提言した。