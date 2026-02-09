「寒さに耐えられん」って日に！【ユニクロ】40・50代の相棒♡「あったかベスト」

暖かく着られるベストを持っていると、寒い日にフリースアウターの上に重ねたりミドラーとしてコートに下に重ねたりするだけで、快適に過ごせそうです。今回はミドル世代におすすめしたい【ユニクロ】の「あったかベスト」をご紹介。シンプルなデザインで合わせやすいので、ぜひワードローブに迎えて。

手持ちのボトムスと合わせやすいクロップド丈

【ユニクロ】「パフテッククロップドベスト」\2,990（税込・セール価格）

クロップド丈ですっきり着られそうなベスト。ボリュームのあるパンツやスカートとも合わせやすいです。アームホールにゆとりがあるので、厚手のセーターとも好相性。公式サイトには「軽くて暖かい高機能中綿を使用」とあり、寒い日の味方になってくれそう。ハイネックのため、ファスナーを上まで上げると首まで防寒できるのも嬉しいポイント。

使いやすい高機能アイテム

【ユニクロ】「パフテックコンパクトベスト」\4,990（税込）

薄手でミドラーとしても使いやすいベスト。襟を織り込んでスナップボタンで留めると、Vネックとして着ることもできます。公式サイトには「高機能中綿が空気を閉じ込めるから暖かい」とあり、寒さが厳しい日にぴったりです。撥水・速乾・裏地に静電気防止機能がついているのも優秀。収納袋がついているため、旅行や屋外レジャーなどでの持ち運びにも便利。

