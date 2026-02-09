04 Limited Sazabysが、04月04日(土)の”フォーリミの日”に初の野外フリーライブ「HOMESICK」を開催する。会場はGEN(B,Vo)が生まれ育った故郷である、愛知県豊橋市にある豊橋総合スポーツ公園となる。

本イベントはバンドを応援してくれるファンへの感謝と、地元でのライブイベント開催を通じて音楽を志す人を増やすことを目指した初の凱旋フリーライブ。入場料は無料（ただし入場券が必要）で入場券のエントリーは2/6(金)18:00〜2/15(日)23:59となっている。

開催にあたっての04 Limited Sazabys GEN（B, Vo）コメントは以下の通り。

◆ ◆ ◆

■04 Limited Sazabys GEN（B, Vo）コメント

3年前、僕の地元豊橋で行ったワンマン公演『HOMESICK』が野外ライブになって帰って来ます。04/04のフォーリミの日。なんと入場は無料。僕らのキャリアの中でもフリーライブを行うのは初めてです。計画を練り練りしながら、どんな景色になるのかとわくわくしております。開催にあたっては豊橋市が全面協力です。なので豊橋近郊の方々はもちろんですが、全国各地の皆さんをお待ちしています。

4月から始まる新生活。このフリーライブで、皆さんが何かを始めるきっかけになったり、一歩踏み出す力を与えることができたらと思っています。一緒にまだ観たことのない景色を観にいきましょう。

◆ ◆ ◆

■＜04 Limited Sazabys フリーライブ “HOMESICK”＞

2026年04月04日(土) 豊橋総合スポーツ公園

開場 12:00 / 開演 15:00

料金：無料 （入場方法などは特設サイトへ）

＃フォーリミの日 ＜入場券＞

受付：2/6(金)18:00〜2/15(日)23:59

特設サイト：https://www.04limitedsazabys.com/feature/freelive_homesick